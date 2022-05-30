مبابي يظهر برفقة عارضة الأزياء كانديس سوانبويل على هامش مهرجان "كان"

نسى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، صديقته السابقة إيما سميت بعلاقة جيدة مع عارضة الأزياء والفنانة الجنوب أفريقية كانديس سوانبويل، التي يقضي معها حاليا فعاليات مهرجان ”كان“ السينمائي.

ولفت مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، الأنظار بحضوره المهرجان بصحبة زميله وصديقه أشرف حكيمي، لكن يبدو أنه أنهى علاقته بالممثلة وحفيدة جوني هاليداي، إيما سميت.

ورغم عدم إعلان أي منهما هذه العلاقة رغم ظهورهما معا كثيرا، فإن مبابي ظهر مع امرأة أخرى شقراء وحسناء هي كانديس سوانبويل، البالغة من العمر 33 عامًا، وتعمل عارضة أزياء لعلامة ”فيكتوريا سيكريت“ للملابس الداخلية النسائية، بحسب ما ذكره موقع fr.blastingnews

وأشار الموقع: ”شوهدت عارضة الأزياء القادمة من جنوب أفريقيا مع مبابي على طاولة واحدة لتظهر الشائعات بسرعة وكثافة عنهما. بالطبع، الجلوس بجانب شخص ما لا يعني شيئًا، لكن الناس يحبون التحدث“.

وظهر مبابي في رحلة بحرية مع عدة فتيات على هامش حضوره مهرجان كان السينمائي. وكانت أليسيا أيليس أول فتاة ارتبط بها مبابي، إذ إن الفائزة بلقب ملكة جمال فرنسا 2017 ارتبطت لفترة مع مبابي المولود في نفس العام لكنه في نهاية 1998 عكس أليسيا أيليس المولودة في 21 أبريل/نيسان 1998 في فور دو فرانس بفرنسا.

Candice Swanepoel and Kylian Mbappé pose during the amfAR Cannes Gala 2022 at Hotel du Cap-Eden-Roc on May 26, 2022 in Cap d'Antibes pic.twitter.com/47wuxigrcC — Divine Candice (@DCandiceCom) May 26, 2022

واكتسبت أيليس المزيد من الشعبية عندما قيل إنها كانت على علاقة مع مبابي. لقد كانا معًا لفترة طويلة الآن ولكن بطريقة ما تأكدا من إبقاء علاقتهما بعيدا عن الأضواء.

وظهرت العلاقة للعلن لأول مرة عندما شوهدت أليسيا أيليس وهي تشجع كيليان خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ومنذ ذلك الحين شوهدت وهي تحضر العديد من مباريات باريس سان جيرمان لمؤازرة النجم الشاب لكن لم تتأكد هذه العلاقة الرسمية.

لم تنشر أليسيا أبدًا أي صور مع مبابي وغالبًا ما تكون صورها فردية في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالمثل حرص مبابي على ذلك، حيث ينشر صورا من تدريبات الفريق أو إنجازاته.

وأليسيا أيليس عارضة أزياء شهيرة بدأت حياتها المهنية في عرض الأزياء في وكالة Mannky’n في غيانا، وفي وقت لاحق فازت بلقب ملكة جمال فرنسا 2017 بعدما مثلت غيانا الفرنسية في 2016.

وكانت أليسيا أيليس أول ملكة جمال لغيانا الفرنسية توجت فيما بعد بلقب ملكة جمال فرنسا. كما أنها أيضًا نشطة جدًا على إنستغرام ويساعدها في البقاء على اتصال مع معجبيها في جميع أنحاء العالم.

مبابي يظهر للمرة الأولى برفقة فتيات خلال إجازته (صور) https://t.co/3NAmOndwC8 pic.twitter.com/y2ZYmedlIx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 27, 2022

قصة حب مع إيما سميت

في نهاية عام 2021، دخلت عارضة أزياء أخرى تبلغ من العمر 24 عامًا ذات عيون خضراء في حياة مبابي، إنها إيما سميت التي حضرت إحدى مباريات باريس سان جيرمان وجلست مع النجم الشاب لتطفو على السطح عدة شائعات بشأن ارتباطهما عاطفيا.

ومع ذلك، نفت إيما نفسها وجود علاقة غرامية مع لاعب كرة القدم في العديد من المقابلات وحددت علاقة الصداقة بينهما، بينما لم يدل مبابي بأي تصريحات بخصوص ذلك، لكن هل يمكن أن يكون لقلبه علاقة برفض انتقاله إلى ريال مدريد والبقاء في باريس؟