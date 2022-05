مبابي يظهر برفقة عارضة الأزياء كانديس سوانبويل على هامش مهرجان "كان"

نسى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، صديقته السابقة إيما سميت بعلاقة جيدة مع عارضة الأزياء والفنانة الجنوب أفريقية كانديس سوانبويل، التي يقضي معها حاليا فعاليات مهرجان ”كان“ السينمائي.

ولفت مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، الأنظار بحضوره المهرجان بصحبة زميله وصديقه أشرف حكيمي، لكن يبدو أنه أنهى علاقته بالممثلة وحفيدة جوني هاليداي، إيما سميت.

ورغم عدم إعلان أي منهما هذه العلاقة رغم ظهورهما معا كثيرا، فإن مبابي ظهر مع امرأة أخرى شقراء وحسناء هي كانديس سوانبويل، البالغة من العمر 33 عامًا، وتعمل عارضة أزياء لعلامة ”فيكتوريا سيكريت“ للملابس الداخلية النسائية، بحسب ما ذكره موقع fr.blastingnews

وأشار الموقع: ”شوهدت عارضة الأزياء القادمة من جنوب أفريقيا مع مبابي على طاولة واحدة لتظهر الشائعات بسرعة وكثافة عنهما. بالطبع، الجلوس بجانب شخص ما لا يعني شيئًا، لكن الناس يحبون التحدث“.

وظهر مبابي في رحلة بحرية مع عدة فتيات على هامش حضوره مهرجان كان السينمائي. وكانت أليسيا أيليس أول فتاة ارتبط بها مبابي، إذ إن الفائزة بلقب ملكة جمال فرنسا 2017 ارتبطت لفترة مع مبابي المولود في نفس العام لكنه في نهاية 1998 عكس أليسيا أيليس المولودة في 21 أبريل/نيسان 1998 في فور دو فرانس بفرنسا.

Candice Swanepoel and Kylian Mbappé pose during the amfAR Cannes Gala 2022 at Hotel du Cap-Eden-Roc on May 26, 2022 in Cap d'Antibes pic.twitter.com/47wuxigrcC

— Divine Candice (@DCandiceCom) May 26, 2022