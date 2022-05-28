كيف أقنع ناصر الخليفي مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان؟

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أقنع كيليان مبابي بالبقاء وتجديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي بمساعدة المدير الرياضي السابق أنتيرو هنريكي، الذي يعمل حاليًا كمدير للدوري القطري المحلي.

وعيّن المسؤولون عن الدوري القطري البرتغالي هنريكي ليتولى منصب المدير الرياضي للبطولة، بعد أن خاض عدة تجارب كروية على المستوى العالمي، من بينها في نادي باريس سان جيرمان بين عامي 2017 و2019.

وقضى أنتيرو هنريكي 15 عاماً بنادي بورتو في منصب المدير الرياضي، ليختاره الخليفي لكي يعمل معه من أجل حسم صفقات مهمة، وكان النجاح والتوفيق عنواناً لتجربته في النادي الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن الخليفي سعى بشكل خاص لإعادة هنريكي إلى المعركة للتحدث إلى مستشاري مبابي ومحاولة إقناعه برفض عرض ريال مدريد، بعد أن كان أول من أحضره من موناكو إلى النادي الباريسي في عام 2017.

غموض حول صديقة مبابي بعد ظهوره برفقة فتيات خلال الإجازة https://t.co/6IVWkvBXOM pic.twitter.com/X9DJNGOkjU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2022

في تلك المرحلة، كان الكشاف السابق لويس فيرير حاسمًا أيضًا وأصبح قريبًا من عائلة مبابي، حتى بعد مغادرة النادي في عام 2021.

وبالنسبة لانتقال المهاجم الدولي الفرنسي من موناكو إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، أمضى فيرير ما يقرب من شهرين مع مبابي في الفترة التي سبقت الصفقة.

وتحدث فيرير وهنريك إلى والدة مبابي فايزة العماري عندما ذهبت إلى قطر في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مستخدمين نفس الحجج التي طرحها الخليفي في وضع موقف مشابه لما حدث في عام 2017، حيث سعى رئيس النادي للتغلب على ريال مدريد بشروط تتجاوز عروض العقد، والتي كانت متطابقة تقريبًا.

وأكد الرجلان لعائلة مبابي أن الوضع فيما يتعلق بإدارة النادي سيتغير أيضًا – هنريكي، على سبيل المثال، كان على علم بأن البرازيلي ليوناردو سيترك منصبه كمدير للكرة إذا وقع مبابي عقدا جديدا.

وفي ذات الوقت لا يتطلع فيرير ولا هنريكي إلى العودة إلى باريس سان جيرمان بصفة رسمية في المستقبل القريب، لكن يمكن أن يبقيا قريبين من الخليفي للمضي قدمًا في تحقيق أهدافه.

وقال مبابي إنه وصل إلى قناعة العام الماضي بأن الوقت بات مناسبا لمغادرة باريس سان جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد، لكن مهاجم منتخب فرنسا قال إن ارتباطه الشديد بالوطن دفعه لتمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي.

ورغم اهتمام ريال مدريد الكبير بالتعاقد معه، مدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان ليبقى اللاعب البالغ عمره 23 عاما حتى 2025.