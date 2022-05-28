ليكيب: مبابي لا يتردد في السخرية من نيمار

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن كيليان مبابي لا يتردد في السخرية من زميله البرازيلي نيمار، وأن تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يجعل نيمار أكبر خاسر رغم أن القطري ناصر الخليفي رئيس الفريق جدد عقده العام الماضي حتى صيف 2025.

وأكدت الصحيفة أن نيمار الذي قضى موسما متوسطا في باريس سان جيرمان لم يعد لاعبا لا يمكن المساس به، كما أن مبابي الذي لا تربطه علاقة جيدة معه موافق على رحيله هذا الصيف.

هل سترحل عن باريس سان جيرمان؟ 🗣 نيمار: من جانبي الأمر واضح .. أريد البقاء pic.twitter.com/wMLwMyBWbY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

وبحسب صحيفة ”ليكيب“ فإن مبابي لا يتردد في السخرية من زميله نيمار حين لا يكون معه. وكتبت الصحيفة الفرنسية: ”حاليا هناك القليل من الأشياء المشتركة بينهما، وبطل العالم لا يتردد في المجالس الخاصة في السخرية من زميله“.

وتبقى مشكلة باريس سان جيرمان في التخلص من نيمار هي راتبه المرتفع حيث يتقاضى 4 ملايين يورو شهريًا دون ضرائب ويبدو سعيدا في باريس المدينة التي يحبها والقريبة من برشلونة التي لا يتردد في زيارتها في كل وقت كلما سنحت أمامه فرصة.

وأكدت الصحيفة أن الفريق الوحيد القادر على دفع راتبه هو نيوكاسل يونايتد الإنجليزي المهتم بخدماته، لكن نيمار لا يرغب في الرحيل نحو فريق لا يشارك في دوري أبطال أوروبا.

سبورت: باريس سان جيرمان يعرض نيمار على برشلونة https://t.co/5p8esZDq5E pic.twitter.com/56jMvnrE6d — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وقال نيمار في تصريحات مؤخرا حول مستقبله: ”صحيح بالنسبة لي أنني أريد البقاء في باريس سان جيرمان، لم يقل لي أحد أي شيء، ولكن من جانبي من الواضح أنني أريد البقاء“.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت سابقا عن غضب مبابي من مجموعة لاعبي أمريكا الجنوبية ومنحهم تسهيلات من طرف الإدارة في الغياب والسفر وعدم الالتزام، وطالب بضرورة قيام الإدارة بضبط سلوك اللاعبين وعقابهم، كما عبر عن عدم رضاه عن تكوين مجموعات داخل الفريق.

🗣 مودريتش: لم أجدد عقدي حتى الأن ولكنني لن أفعل مثلما فعل مبابي 😂 .. وفي النهاية ريال مدريد فوق أي لاعب pic.twitter.com/Mt2PlY4tzh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 24, 2022

وقد يدفع تجديد عقد مبابي إدارة باريس سان جيرمان لتغييرات كبيرة مع وجود مشاكل حول قيادة المشروع الذي ترغب الإدارة في جعل النجم الفرنسي المحور الرئيسي له، لكن وجود نجوم كالبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي قد يفجر الوضع داخل الفريق في المستقبل القريب.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة وهي 222 مليون يورو.