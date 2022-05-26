ترودو وصفها بالفكرة السيئة.. إلغاء مباراة ودية بين كندا وإيران

قال الاتحاد الكندي لكرة القدم اليوم الخميس إن المنتخب الوطني للرجال ألغى مباراة ودية كانت مقررة الشهر المقبل مع إيران بعد معارضة واسعة النطاق.

ولم يذكر الاتحاد الكندي أي سبب لإلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في الخامس من يونيو حزيران في فانكوفر وكانت ستصبح المباراة الأولى التي تلعبها كندا على أرضها منذ مارس آذار حين تأهلت لنهائيات كأس العالم في قطر المقررة بين 21 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول.

وأثارت المباراة معارضة كبيرة من السياسيين وعائلات الكنديين الذين لقوا حتفهم على متن طائرة ركاب أوكرانية أسقطها الحرس الثوري الإيراني بالقرب من طهران في يناير كانون الثاني 2020.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال أيضا إنه يشعر أن دعوة المنتخب الإيراني إلى كندا ”فكرة سيئة“.

وأصدر فريق تحقيق كندي تقريرا في منتصف 2021 اتهم فيه إيران بالتهور في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، وانتقدت إيران التقرير ووصفته بأنه ”مسيّس للغاية“.

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2022: كندا الفريق رقم 20 في المونديال https://t.co/hMBwXkC96o pic.twitter.com/wAfQufaQFu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

ووجد التقرير أنه على الرغم من أن إسقاط رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية رقم 752 لم يكن مع سبق الإصرار، إلا أنه لا يعفي المسؤولين الإيرانيين من المسؤولية عن الحادث.

واعترفت إيران بأنها أسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران وألقت باللوم على ”خطأ كارثي“ ارتكبته القوات التي كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.

وسبق أن تأهل منتخب كندا إلى نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك، وودع من الدور الأول، بعدما خسر أمام فرنسا والمجر والاتحاد السوفيتي، وتلقت شباكه 5 أهداف ولم يسجل لاعبوه أي هدف.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2022 منتخب كندا في المجموعة السادسة مع بلجيكا وكرواتيا والمغرب.