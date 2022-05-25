الموعد والقنوات الناقلة لمباراة روما ضد فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

يستضيف ملعب ”أرينا كومبيتاري“ في ألبانيا، مساء اليوم الأربعاء، اللقاء النهائي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، الذي يجمع بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة روما ضد فينورد في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”أرينا كومبيتاري“ بصافرة الحكم الروماني ستيفان كوفاكس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم الـ1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

🏆 It has been building up to this… Roma 🆚 Feyenoord

📍 Arena Kombëtare, Tirana

⏰ 21:00 CET

#⃣ #UECLfinal pic.twitter.com/ncwRTzos1k — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 25, 2022

مشوار الفريقين

قطع فريق روما رحلة طويلة من أجل التأهل للمباراة النهائية، إذ بدأت بتخطيه عقبة طرابزون سبور التركي في مباراة فاصلة للتأهل لمرحلة المجموعات بعد الفوز بنتيجة 2-1 في تركيا و3-0 في إيطاليا.

وتصدر روما منافسات المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات على حساب زوريا لوهانسك الأوكراني بنتيجة 3-0 و4-0 وسسكا صوفيا البلغاري بنتيجة 5-1 و3-2 وتعادل مع بودو جليمت النرويجي بنتيجة 2-2 وتلقى خسارة قاسية بنتيجة 1-6 خارج ملعبه.

وفي دور الستة عشر، تخطى روما عقبة فيتسيه أرنهيم الهولندي بعد الفوز 1-0 في هولندا والتعادل في إيطاليا بنتيجة 1-1 ثم ثأر روما من بودو جليمت النرويجي في دور الثمانية بالفوز بنتيجة 4-0 في إيطاليا بعد الخسارة 1-2 في النرويج.

وفي دور الأربعة، تخطى روما عقبة ليستر سيتي الإنجليزي بعدما فاز بنتيجة 1-0 في إيطاليا وتعادلا في إنجلترا بنتيجة 1-1.

ولم تكن رحلة فينورد سهلة للنهائي، فالبداية كانت بعبور دريتا بطل كوسوفو بالفوز بنتيجة 3-2 بعد التعادل دون أهداف بالدور التمهيدي الثاني، ثم تَخطّى لويزيرن السويسري بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 3-0 وصعد في المرحلة الفاصلة على حساب إيلفسبورغ السويدي بنتيجة 5-0 وخسر إيابا بنتيجة 1-3.

وتصدر فينورد المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة بعد الفوز ذهابا وإيابا على يونيون برلين الألماني بنتيجة 3-1 و2-1 وفاز على سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 2-1 وتعادلا بنتيجة 2-2 وتعادل مع ماكابي حيفا من الكيان الصهيوني دون أهداف وبنتيجة 2-1.

وتفوق فينورد على بارتيزان بلغراد الصربي في دور الستة عشر بنتيجة 5-2 ذهابا و3-1 إيابا ثم عبر سلافيا براغ التشيكي في ربع النهائي بنتيجة 3-1 وتعادلا بنتيجة 3-3.

وفي دور الأربعة، فاز فينورد على مارسيليا الفرنسي بنتيجة 3-2 ثم تعادلا دون أهداف.

تاريخ المواجهات

لعب روما ضد فينورد من قبل في دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي عام 2015 وتأهل روما بعد التعادل بنتيجة 1-1 في إيطاليا.

وحسم روما صعوده في هولندا بالفوز بنتيجة 2-1 ليتأهل على حساب فينورد.

ويأمل روما في تحقيق أول لقب أوروبي في تاريخه، إذ سبق له أن خاض نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 1983 – 1984 وخسر اللقب على يد ليفربول الإنجليزي، كما تأهل لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1990 – 1991 وخسر على يد إنتر الإيطالي.

ويبىقى الوضع مختلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، الذي سبق له تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي موسم 2003 – 2004 بجانب كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2002 – 2003، كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر الإيطالي موسم 2009 – 2010 ولقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي موسم 2016 – 2017.

وفي المقابل، فاز فينورد بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 1969-1970 كما حقق كأس الاتحاد الأوروبي مرتين موسمي 1973 – 1974 و2001-2002.

ويخوض أرني سلوت، مدرب فينورد، أول نهائي قاري في مسيرته أمام مورينيو.

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. مورينيو يسعى لتحقيق إنجاز فريد مع روما https://t.co/MKfdEVzXee pic.twitter.com/NbtFXyOBSY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

أسلحة روما

يضع روما رهانه على قدرات لاعبيه وخبرات مدربه جوزيه مورينيو من أجل اقتناص لقب أوروبي غائب في مسيرة إنجازات الفريق الإيطالي.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية قبل اللقاء إنه يتمنى تحقيق اللقب والفوز بالبطولة على حساب فينورد، مؤكدا أنه لم يضع موعدا محددا لاعتزال التدريب.

ويلعب روما تحت قيادة مورينيو بطريقة 3-4-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى روي باتريسيو وأمامه الثلاثي روجير إباينز وجيانلوكا مانشيني وكريس سمولينغ في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط بريان كريستانتي وبجواره سيرجيو أوليفيرا ويمينا ريك كارسدورب ويسارا نيكولا زاليفسكي وفي الهجوم نيكولو زانيولو ولورينزو بيليغريني وتامي أبراهام.

أوراق فينورد

يسعى فينورد بقيادة مدربه أرني سلوت إلى تحقيق اللقب، وهو ما أكده سلوت في تصريحاته قبل اللقاء، مشيرا إلى أن روما يملك تاريخا كبيرا ومورينيو عملاق في مجال التدريب ولكنه سيقاتل مع لاعبيه لحسم اللقب.

ومن المرجح أن يعتمد فينورد على تشكيلة تضم حارس المرمى أوفير مارسيانو وأمامه رباعي الدفاع ماركوس سينيسي وجيرنوت تراونر ولوتشارل جيرترويدا وثيريل مالاسيا.

ويقود خط الوسط أوركون كوكو وفريدريك أورسينس وعلى الأطراف لويس سينيسترا وريس نيلسون وصانع الألعاب جوس تيل وفي الهجوم سيريل ديسرس.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إنه يتمنى لفريقه سابقا فينورد الفوز، ولكن المهمة ستكون صعبة أمام فريق بقيمة روما ومدرب بخبرات مورينيو.

وأشار إلى أن المباراة خارج التوقعات ولن تكون سهلة لروما، ولكن الخبرات ستكون أمرا مهما لصالح الفريق الإيطالي.