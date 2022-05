الموعد والقنوات الناقلة لمباراة روما ضد فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

يستضيف ملعب ”أرينا كومبيتاري“ في ألبانيا، مساء اليوم الأربعاء، اللقاء النهائي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، الذي يجمع بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة روما ضد فينورد في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”أرينا كومبيتاري“ بصافرة الحكم الروماني ستيفان كوفاكس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم الـ1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

🏆 It has been building up to this…

Roma 🆚 Feyenoord

📍 Arena Kombëtare, Tirana

⏰ 21:00 CET

#⃣ #UECLfinal pic.twitter.com/ncwRTzos1k

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 25, 2022