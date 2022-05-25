صحف رياضية: أنشيلوتي وبنزيما يتجاوزان مبابي.. "إنه هالاند".. وتشافي يرغب في ثورة

شكلت أخبار نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، وتصريحات نجوم الفريق الإسباني، وأخبار سوق الانتقالات في برشلونة وريال مدريد ورغبة باريس سان جيرمان في بيع البرازيلي نيمار داسيلفا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتأثير شغب الجماهير الإنجليزية على حظوظ بريطانيا في تنظيم نهائيات أمم أوروبا، ونتائج بطولة ”رولان غاروس“ للتنس، ونصف نهائي كأس ملكة إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة، ونهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين روما وفينورد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

كما اهتمت برسائل لاعبي ومدرب ريال مدريد عن الحلم باللقب رقم 14 في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”14 رسالة من أجل الحلم باللقب رقم 14 في دوري أبطال أوروبا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على حفل مرور 25 عاما من الرياضة وتتويج فريق برشلونة للسيدات، وكتبت: ”أنتم أساطير“.

كما تحدثت عن سوق انتقالات برشلونة وتصريحات خوان لابورتا، وكتبت: ”لابورتا: التعاقدات؟ ليس لدينا دعم من رابطة الليغا“، و“رافينيا يطلب الخروج من ليدز“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الودي بين برشلونة ونجوم الدوري الأسترالي، وكتبت: ”لقاء تاريخي في أستراليا“.

كما اهتمت بنصف نهائي كأس ملكة إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة للسيدات.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة برشلونة التعاقد مع ماركوس ألونسو وأزبيليكويتا من تشيلسي، وكتبت: ”ألونسو وأزبيليكويتا طلبا من تشيلسي الرحيل والتفاوض مع برشلونة“، و“هجوم تشيلسي“.

الصحيفة تحدثت عن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين روما وفينورد، وكتبت: ”تحدي التاريخ في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي“.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات كارلو أنشيلوتي وكريم بنزيما بشأن عدم ضم مبابي لريال مدريد، وكتبت: ”أنشيلوتي وبنزيما يتجاوزان مبابي“.

الصحيفة اهتمت بكلاسيكو كرة القدم النسائية بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس ملكة إسبانيا.

آس

ركزت الصحيفة على تصريحات الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، عن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”بنزيما: نحن الأفضل وعلينا أن نفوز بدوري الأبطال“.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات رودري نجم مانشستر سيتي، عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”نحن فزنا على أفضل ليفربول دائما“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات ريال مدريد، وكتبت: ”تشاوميني أصبح قريبا من ريال مدريد“.

كما اهتمت ببرشلونة، وكتبت: ”تشافي يرغب في ثورة“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على شغب الجماهير الإنجليزية التي تهدد محاولة إنجلترا تنظيم نهائيات أمم أوروبا، وكتبت: ”جماهير سيئة، جماهير عظيمة، غاريث ساوثغيت: يمكن لأحداث الشغب أن تسقط محاولة تنظيم نهائيات أمم أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بوصول إيرلينغ هالاند لمانشستر للالتحاق بفريقه الجديد مانشستر سيتي، وكتبت: ”إنه هالاند“.

كما اهتمت بيورغن كلوب، مدرب ليفربول، وكتبت: ”كلوب: في النهاية نحن فزنا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على باريس سان جيرمان ومصير البرازيلي نيمار، وكتبت: ”باريس سان جيرمان جاهز لبيع نيمار“.

كما اهتمت ببطولة رولان غاروس وخروج الفرنسي جو ويلفريد تسونغا وتأهل غاستون، وكتبت: ”من الباب الكبير“، و“غاستون يعيد نفس الرقم“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين روما وفينورد، وكتبت: ”مورينيو يعطي إيطاليا“، و“مورينيو في تيرانا بعد 12 عاما من مدريد يمكن أن يمنح لقبا لفريق آخر“.

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلان بعد خسارة الدوري الإسباني وتعزيزات الفريق، وكتبت: ”طلقتان لإنزاغي: يريد بريمير وأسلاني“.