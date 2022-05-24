بسبب تعليقات غير لائقة تجاه اللاعبات.. أزمة جديدة في فريق سيدات باريس سان جيرمان تطيح بالمدرب

قرر باريس سان جيرمان إيقاف ديدييه أولي-نيكول، المدير الفني لفريق السيدات في النادي، ”مؤقتًا“ بسبب تصريحات وتعليقات غير لائقة ضد لاعبات الفريق.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، إنه بعد الكشف عن ”حقائق وتصريحات غير لائقة“، والتي فتح باريس سان جيرمان تحقيقًا بشأنها، تم ”الاستغناء مؤقتًا“ عن ديدييه أولي نيكول مدرب فريق السيدات في النادي الباريسي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: ”علم باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، بالسلوك غير المناسب والملاحظات التي تعرضت لها لاعبات الفريق النسائي، وهذه الملاحظات والأحداث، إذا تم تأكيدها، ستكون غير متوافقة مع القيم الرياضية والإنسانية لباريس سان جيرمان.

”يأخذ باريس سان جيرمان هذا الوضع على محمل الجد، وينوي تسليط الضوء على الأحداث والتصريحات المبلغ عنها، ومن أجل حماية مصالح جميع الأطراف، تم إيقاف مدرب فريق السيدات، اليوم، بالاتفاق بين الطرفين في إجراء مؤقت، ولن يؤثر التحقيق الداخلي في النادي على القرارات التي قد يتخذها حيال ذلك الأمر“.

🚨 Info RMC Sport : Didier Ollé-Nicolle a eu un geste maladroit vis-à-vis d’une joueuse du PSG. Le club a été alerté et a passé des entretiens pour comprendre ce qu'il s'est passé.https://t.co/QpqgpbqeRk — RMC Sport (@RMCsport) May 24, 2022

ويأتي هذا القرار قبل مواجهة أولمبيك ليون، يوم الأحد المقبل، في مباراة حاسمة بمسابقة الدوري في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، حيث يتأخر الفريق الباريسي بفارق 5 نقاط عن ليون، وسيتعين عليه الفوز بالتأكيد للحفاظ على آماله في الحفاظ على لقبه.

ومن المقرر أن يقود برنارد ميندي، وميشيل أودرين، مساعدا ”أولي نيكول“ الفريق خلال الحصص التدريبية المقبلة.

وقالت محطة ”RMC Sport“ التلفزيونية، إن بعض الحقائق المزعومة ضد أولي-نيكول تعود إلى جولة الفريق السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما قام المدرب بإيماءة غير مناسبة ضد لاعبة قرر استبدالها وسط المباراة، وقبل أيام قليلة، كان قد أدلى بالفعل بتعليقات غير ملائمة عن نفس اللاعبة، وفقًا للعديد من الشهادات المتوافقة.

وأضافت المحطة التلفزيونية أن الشرطة أيضًا نظرت في القضية، واستمعت إلى اللاعبة المعنية، وعائلتها، وأعضاء النادي.

وبعد قضية ”خيرة الحمراوي“ التي أضرت بموسم باريس سان جيرمان بعد الاعتداء عليه في أزمة كبيرة بالفريق، جاء قرار الإقالة المؤقتة في أسوأ الأوقات، حيث يستعد النادي الباريسي لمواجهة أولمبيك ليون.

وللحفاظ على لقب الدوري يجب على باريس سان جيرمان أن يتفوق على أولمبيك ليون، ويعول على خطأ من بطل أوروبا في الجولة الأخيرة للمسابقة، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد ما يؤكد تركيز لاعبات باريس سان جيرمان على المباراة، وحسم اللقب.