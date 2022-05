"فرانس فوتبول" تكشف رسميا موعد حفل الكرة الذهبية 2022

كشفت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، يوم الثلاثاء، عن موعد إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

وقالت المجلة، من خلال الحساب الرسمي للكرة الذهبية بموقع ”تويتر“، إن الإعلان عن مرشحي الكرة الذهبية لهذا العام سيكون في 12 أغسطس، بينما سيعقد الحفل النهائي في باريس يوم 17 أكتوبر.

وكان آخر من حصل على الكرة الذهبية في 2021 هو ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، متفوقًا على ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، وجورجينو نجم تشيلسي.

وكانت المجلة قد كشفت، في وقت سابق، أن الجائزة ستعتمد على نتائج الموسم الاعتيادي، الذي يبدأ في أغسطس وينتهي في يوليو، وليس على العام التقويمي بشكل كامل، ولهذا فإن مونديال قطر ستتم مكافأة المتفوقين فيه في نسخة الجائزة 2023.

No break for the Ballon d’Or! 🙃☀️

We will see you this summer! #ballondor pic.twitter.com/PvxWc7uecc

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) May 24, 2022