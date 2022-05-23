رسميا.. إيدن ترزيتش يتولى تدريب بروسيا دورتموند

أعلن بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في بيان اليوم الإثنين تعيين إيدن ترزيتش مدربا حتى 2025 في أعقاب رحيل ماركو روزه.

وتولى ترزيتش تدريب بروسيا دورتموند بشكل مؤقت من ديسمبر كانون الأول 2020 حتى مايو أيار 2021 وقاد الفريق للفوز بكأس ألمانيا.

🤝 Edin Terzic wird BVB-Cheftrainer Der #BVB hat die vakante Position des Cheftrainers intern besetzt: Edin #Terzic wird den Profikader ab der kommenden Saison trainieren. Terzic wird morgen einen bis zum 30. Juni 2025 datierten Vertrag unterschreiben. ℹ️https://t.co/LyeRdHe242 pic.twitter.com/vXMpm8DelZ — Borussia Dortmund (@BVB) May 23, 2022

وكان المدرب البالغ من العمر 39 عاما مساعدا للفرنسي لوسيان فافر في 2018 وبعد إقالة الأخير تولى المسؤولية مؤقتا حتى نهاية موسم 2020/2021 قبل أن يصبح المدير الفني للنادي.

وقال ترزيتش: ”يعرف الناس جيدا مدى أهمية دورتموند في مشواري، سنبذل كل ما في وسعنا يوميا من أجل نجاح النادي“.

وغادر روزه، الذي انضم إلى بروسيا دورتموند من بروسيا مونشنغلادباخ في 2021، النادي بالتراضي الأسبوع الماضي بعد أن أنهى الدوري الألماني في المركز الثاني متأخرا بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونيخ البطل.

وانتقل بروسيا دورتموند للعب في الدوري الأوروبي بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج على يد رينجرز الاسكتلندي كما عانى من خروج مفاجئ من كأس ألمانيا أمام فريق من الدرجة الثانية في يناير كانون الثاني.

وقال المدير الرياضي سيباستيان كيل: ”نحن مقتنعون بأن هذا هو الاختيار الصحيح لدورتموند“.

وأضاف: ”يعرف إيدن النادي جيدا والأجواء المحيطة ومجموعة كبيرة من الأفكار والتعديلات التي نريدها لإرضاء مشجعينا“.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن ترزيتش قاد بروسيا دورتموند في 32 مباراة حقق الفريق معه الفوز 20 مرة وتعادل 4 مرات، وخسر 8 مرات.