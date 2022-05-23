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رياضة

روخو لاعب بوكا جونيورز يدخن السجائر بعد تتويج فريقه بلقب كأس رابطة الدوري الأرجنتيني (فيديو)
تاريخ النشر: 23 مايو 2022 8:34 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2022 9:05 GMT

روخو لاعب بوكا جونيورز يدخن السجائر بعد تتويج فريقه بلقب كأس رابطة الدوري الأرجنتيني (فيديو)

في مشهد وصفه الإعلام الأرجنتيني بــ"غير الرياضي"، التقطت عدسات الكاميرات بعد مباراة بوكا جونيورز ضد تيغري في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني، مساء الأحد، مشهدا

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

في مشهد وصفه الإعلام الأرجنتيني بــ“غير الرياضي“، التقطت عدسات الكاميرات بعد مباراة بوكا جونيورز ضد تيغري في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني، مساء الأحد، مشهدا صادما لماركوس روخو، لاعب بوكا، وهو يدخن السجائر ويأكل البيتزا ويتناول المشروبات الكحولية على أرض الملعب عقب اللقاء.

والتقطت الكاميرات اللاعب وهو يجلس على أرض الملعب وفيما يبدو حوله عائلته وطفلة صغيرة ويقوم بإخفاء السيجارة قبل أن يدخنها سريعا.

 

وبعدما لاقى الفيديو انتقادات عديدة، قام بنشر صورة عبر حسابه على ”إنستغرام“ لنجم كرة السلة المتقاعد مايكل جوردان وهو يدخن السيجار بعد فوزه بأحد الألقاب التي فاز بها مع شيكاغو بولز في الدوري الأمريكي للمحترفين. وأضاف بعض الرموز التعبيرية للوجوه الضاحكة إلى المنشور.

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وأحرز بوكا جونيورز لقب كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم للمرة الثانية في ثلاثة مواسم عندما تفوق 3-صفر على تيجري في مباراة من طرف واحد في قرطبة، يوم الأحد.

وانطلقت هذه المسابقة في فبراير/ شباط بمشاركة 28 فريقا من كل أنحاء الأرجنتين، وأقيمت بنظام الدوري وشهدت أيضا منافسات إقصائية، لينال بوكا لقبه المحلي رقم 50.

وتقدم بوكا بهدف من ماركوس روخو، الظهير السابق لمانشستر يونايتد، بضربة رأس قبل الاستراحة مباشرة، وأضاف فرانك فابرا هدفا في منتصف الشوط الثاني.

وسجل لويس فاسكيز هدفا ثالثا ليضمن لبوكا حصد اللقب قبل أربع دقائق من النهاية.

ويأتي اللقب بعد عامين من فوز بوكا باللقب ذاته بعد التفوق على بانفيلد؛ ما يعني أنه ضمن مكانه في كأس ليبرتادوريس العام المقبل.

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