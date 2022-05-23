روخو لاعب بوكا جونيورز يدخن السجائر بعد تتويج فريقه بلقب كأس رابطة الدوري الأرجنتيني (فيديو)

في مشهد وصفه الإعلام الأرجنتيني بــ“غير الرياضي“، التقطت عدسات الكاميرات بعد مباراة بوكا جونيورز ضد تيغري في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني، مساء الأحد، مشهدا صادما لماركوس روخو، لاعب بوكا، وهو يدخن السجائر ويأكل البيتزا ويتناول المشروبات الكحولية على أرض الملعب عقب اللقاء.

والتقطت الكاميرات اللاعب وهو يجلس على أرض الملعب وفيما يبدو حوله عائلته وطفلة صغيرة ويقوم بإخفاء السيجارة قبل أن يدخنها سريعا.

🚭 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗘𝗥 Former Manchester United defender Marcos Rojo having a smoke and a beer on the pitch as he celebrates Boca's championship. pic.twitter.com/1HWh2DtTJ0 — The Social Tribe ™ (@SocialTribeKE) May 23, 2022

El que es campeón festeja COMO QUIERE 🚬🍺 pic.twitter.com/aEEWttcnsz — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2022

وبعدما لاقى الفيديو انتقادات عديدة، قام بنشر صورة عبر حسابه على ”إنستغرام“ لنجم كرة السلة المتقاعد مايكل جوردان وهو يدخن السيجار بعد فوزه بأحد الألقاب التي فاز بها مع شيكاغو بولز في الدوري الأمريكي للمحترفين. وأضاف بعض الرموز التعبيرية للوجوه الضاحكة إلى المنشور.

وأحرز بوكا جونيورز لقب كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم للمرة الثانية في ثلاثة مواسم عندما تفوق 3-صفر على تيجري في مباراة من طرف واحد في قرطبة، يوم الأحد.

وانطلقت هذه المسابقة في فبراير/ شباط بمشاركة 28 فريقا من كل أنحاء الأرجنتين، وأقيمت بنظام الدوري وشهدت أيضا منافسات إقصائية، لينال بوكا لقبه المحلي رقم 50.

وتقدم بوكا بهدف من ماركوس روخو، الظهير السابق لمانشستر يونايتد، بضربة رأس قبل الاستراحة مباشرة، وأضاف فرانك فابرا هدفا في منتصف الشوط الثاني.

وسجل لويس فاسكيز هدفا ثالثا ليضمن لبوكا حصد اللقب قبل أربع دقائق من النهاية.

ويأتي اللقب بعد عامين من فوز بوكا باللقب ذاته بعد التفوق على بانفيلد؛ ما يعني أنه ضمن مكانه في كأس ليبرتادوريس العام المقبل.