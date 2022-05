روخو لاعب بوكا جونيورز يدخن السجائر بعد تتويج فريقه بلقب كأس رابطة الدوري الأرجنتيني (فيديو)

في مشهد وصفه الإعلام الأرجنتيني بــ“غير الرياضي“، التقطت عدسات الكاميرات بعد مباراة بوكا جونيورز ضد تيغري في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني، مساء الأحد، مشهدا صادما لماركوس روخو، لاعب بوكا، وهو يدخن السجائر ويأكل البيتزا ويتناول المشروبات الكحولية على أرض الملعب عقب اللقاء.

والتقطت الكاميرات اللاعب وهو يجلس على أرض الملعب وفيما يبدو حوله عائلته وطفلة صغيرة ويقوم بإخفاء السيجارة قبل أن يدخنها سريعا.

🚭 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗘𝗥

Former Manchester United defender Marcos Rojo having a smoke and a beer on the pitch as he celebrates Boca's championship. pic.twitter.com/1HWh2DtTJ0

— The Social Tribe ™ (@SocialTribeKE) May 23, 2022