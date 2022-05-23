صحف رياضية: مبابي من محبوب جماهير ريال مدريد إلى خائن.. ومانشستر سيتي بطل التشويق

شكل تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وميلان بلقب الدوري الإيطالي، ونتائج الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بتركيز ريال مدريد على نهائي باريس للرد على فشل صفقة كيليان مبابي، ومستقبل برشلونة، والتغييرات في باريس سان جيرمان، وبطولة ”رولان غاروس“ للتنس، وجائزة إسبانيا للفورمولا وان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، وكتبت: ”ما قاله محمد صلاح يحفزنا، هو مثل ازدراء للقب“.

الصحيفة تحدثت عن رسالة كيليان مبابي لريال مدريد بعد رفضه الانتقال لصفوفه، وكتبت: ”مبابي: سأكون أول مشجع لريال مدريد في نهائي باريس“.

الصحيفة اهتمت بنتائج لقاءات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وكتبت: ”غرناطة يهبط للدرجة الثانية.. وفياريال يلعب دوري المؤتمر الأوروبي“.

كما اهتمت بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مانشستر سيتي يرفع كأس اللقب بعد ريمونتادا تاريخية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام فياريال 2-0 في ”كامب نو“ ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني ومستقبل الفريق، وكتبت: ”وداعا الكابوس“، و“المستقبل يبدأ الآن“.

كما اهتمت الصحيفة بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وميلان بلقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”مانشستر سيتي وميلان أبطال في إنجلترا وإيطاليا“.

الصحيفة اهتمت بجائزة إسبانيا للفورمولا وان، وكتبت: ”فيرستابن يفوز ويتصدر ترتيب السائقين“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام فياريال 2-0 ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وكتبت: ”وداع مرير“.

كما تحدثت عن ردة فعل جماهير ريال مدريد على فشل صفقة كيليان مبابي، وكتبت: ”ريال مدريد: مبابي من محبوب الجماهير إلى خائن“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وكتبت: ”غرناطة يهبط لدوري الدرجة الثانية“.

كما اهتمت بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”ريمونتادا ولقب لمانشستر سيتي“.

آس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد وردة الفعل بعد فشل التعاقد مع كيليان مبابي، وكتبت: ”ريال مدريد سيتحدث في باريس“.

كما تحدثت الصحيفة عن فشل ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ذهب لمانشستر سيتي وإصابة نجمه تياغو ألكانتارا، وكتبت: ”ضربة مزدوجة لفريق ليفربول“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وكتبت: ”غرناطة يهبط للدرجة الثانية وفياريال يلعب في دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على برشلونة في كامب نو“.

الصحيفة اهتمت بجائزة إسبانيا للفورمولا وان وبطولة رولان غاروس للتنس، وكتبت: ”فيرستابن: الفوز وصدارة ترتيب السائقين“، و“ألكاراز يرعب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على باريس سان جيرمان بعد تجديد عقد كيليان مبابي والتغييرات المنتظرة، وكتبت: ”هواء جديد“.

كما تحدثت عن تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وميلان بلقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”مانشستر سيتي بطل التشويق“، و“أوليفييه جيرو يتوج ميلان“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل سامباولي في مارسيليا، وكتبت: ”سامباولي لا يتوقف“، كما اهتمت ببطولة رولان غاروس للتنس، وكتبت: ”ألكاراز ينطلق بقوة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان على ساسولو 3-0 في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي وتتويجه باللقب على حساب جاره إنتر، وكتبت: ”ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي بعد 11 عاما“، و“رائع ميلان“.