ليفاندوفسكي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.. وكيليان مبابي ثانيا

حسم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية ليحافظ على لقب الموسم الماضي ويحقق الجائزة للمرة الثانية في مسيرته.

ويتم منح جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات الدرجة الأولى في أوروبا بناء على عدد النقاط، حيث يعادل الهدف في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى نقطتين، وفي الدوريات التي تحتل المراكز من 6 إلى 22 نقطة ونصف نقطة، وصولا إلى نقطة واحدة لكل هدف في الدوريات الأدنى من ذلك في الترتيب.

وحصد ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني 70 نقطة من 35 هدفا ليمنح الدوري الألماني اللقب رقم 4 في تاريخ الجائزة وكلها جاءت من قبل لاعبين من بايرن ميونخ، اثنان للأسطورة غيرد مولر 1970 و1972 ومثلهما لروبيرت ليفاندوفسكي 2021 و2022.

وصعد الفرنسي كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي، للمركز الثاني بعد تسجيله هاتريك خلال فوز فريقه باريس سان جيرمان أمام ميتز 5-0 ليرفع رصيده إلى 65 نقطة من 28 هدفا.

وحل في المركز الثالث الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، هداف الدوري الإيطالي، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد هداف الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 27 هدفا.

وصعد الفرنسي وسام بن يدر، مهاجم موناكو، للمركز الخامس برصيد 50 نقطة من 25 هدفا، فيما يحتل التشيكي باتريك ستشيك، مهاجم بايرن ليفركوزن، والصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، المركز السابع برصيد 48 نقطة من 24 هدفا.

ويحتل الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، والنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند المنتقل لمانشستر سيتي، المركز التاسع برصيد 44 نقطة من 22 هدفا مع تبقي لقاء أخير للنجم المصري رفقة فريقه.

ويمتلك صلاح، فرصة التفوق على هالاند إذا ما سجل أهدافا جديدة في آخر مباراة لفريقه في البريميرليغ هذا الموسم أمام وولفرهامبتون.

ترتيب جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي:

1 – البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 70 نقطة – 35 هدفا.

2- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 56 نقطة – 28 هدفا.

3- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) والإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو): 54 نقطة -27 هدفا.

5- الفرنسي وسام بن يدر (موناكو): 50 نقطة – 25 هدفا.

6- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا / يوفنتوس) التشيكي باتريك ستشيك (باير ليفركوزن): 48 نقطة – 24 هدفا.

9- المصري محمد صلاح (ليفربول) والنرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند): 44 نقطة – 22 هدفا.

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– باقي الدوريات ما تحت المرتبة 22 : عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.