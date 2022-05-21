دي ماريا وزوجته يذرفان الدموع في مباراته الأخيرة بقميص باريس سان جيرمان (فيديو)

التقطت عدسات الكاميرات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وميتز، يوم السبت، دخول النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في نوبة بكاء بعد إحرازه هدفا في المباراة التي ستكون الأخيرة له على ملعب ”حديقة الأمراء“.

كما التقطت الكاميرات دخول زوجة دي ماريا وعائلته في المقصورة في نوبة بكاء حزنا على رحيلهم عن النادي الفرنسي.

وسجل أنخيل دي ماريا الهدف الرابع لسان جيرمان في الدقيقة 67، ليقوم بالبكاء وتحية الجمهور بعلامة القلب، كما قام اللاعبون باحتضانه بشدة ونظموا له ممرا شرفيا لوداعه.

Ovationné par tout le Parc des Princes, Di Maria quitte la pelouse. Ses partenaires lui ont réservé une haie d’honneur. Grande émotion et larmes pour l’Argentin. #PSG @GoalFrance pic.twitter.com/arckdXOI04 — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) May 21, 2022

ويلعب دي ماريا ضمن صفوف النادي الباريسي منذ صيف 2015 قادما من مانشستر يونايتد.

ووجه سان جيرمان عبر موقع الرسمي الشكر للاعبه الأرجنتيني معلنا رحيله عن صفوف الفريق بعد 7 سنوات بالقميص الأحمر والأزرق.

Angel Di Maria's wife's reaction to the ovation he got while subbing off for the last time in PSG shirt 😭❤️ pic.twitter.com/YgJDGKdFS3 — ESPN FC (@ESPNFC) May 21, 2022

دي ماريا حقق 18 لقبا مع نادي العاصمة الفرنسية وبات أكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة في تاريخ النادي.

وسجل دي ماريا رقما قياسيا لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بواقع 18 تمريرة.

دي ماريا ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية بخوض تجربة جديدة بالدوري الإيطالي وتحديدا يوفنتوس وذلك وفقا لما ذكره موقع ”كالتشيو ميركاتو“.

الدولي الأرجنتيني لعب 294 مباراة بقميص باريس سان جيرمان سجل 91 هدفا و قدم 111 تمريرة حاسمة.

وأنهى فريق باريس سان جيرمان مشواره في بطولة الدوري الفرنسي، موسم 2021/22، بتحقيق فوز كاسح على ميتز مساء اليوم، بخمسة أهداف دون رد.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن قبل المباراة، تجديد عقد النجم كيليان مبابي حتى عام 2025، بعدما كان قريبًا بشدة من الانتقال إلى ريال مدريد.

ويبدو أن مبابي أراد الاحتفال بعقده الجديد وسط جماهير باريس سان جيرمان، حيث تمكن من تسجيل هاتريك أمام ميتز في الدقائق 24 و28 و50.

ونجح البرازيلي نيمار في تسجيل هدف باريس سان جيرمان الثالث في الدقيقة 30، بينما سجل أنخيل دي ماريا الهدف الخامس في الدقيقة 67، في ظهوره الأخير بقميص الأمراء.

واضطر ميتز إلى اللعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 58 بعدما حصل لاعب الفريق بوبكر تراوري على بطاقة حمراء.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 86 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد ميتز 31 نقطة في المركز التاسع عشر.