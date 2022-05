دي ماريا وزوجته يذرفان الدموع في مباراته الأخيرة بقميص باريس سان جيرمان (فيديو)

التقطت عدسات الكاميرات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وميتز، يوم السبت، دخول النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في نوبة بكاء بعد إحرازه هدفا في المباراة التي ستكون الأخيرة له على ملعب ”حديقة الأمراء“.

كما التقطت الكاميرات دخول زوجة دي ماريا وعائلته في المقصورة في نوبة بكاء حزنا على رحيلهم عن النادي الفرنسي.

وسجل أنخيل دي ماريا الهدف الرابع لسان جيرمان في الدقيقة 67، ليقوم بالبكاء وتحية الجمهور بعلامة القلب، كما قام اللاعبون باحتضانه بشدة ونظموا له ممرا شرفيا لوداعه.

ويلعب دي ماريا ضمن صفوف النادي الباريسي منذ صيف 2015 قادما من مانشستر يونايتد.

ووجه سان جيرمان عبر موقع الرسمي الشكر للاعبه الأرجنتيني معلنا رحيله عن صفوف الفريق بعد 7 سنوات بالقميص الأحمر والأزرق.

Angel Di Maria's wife's reaction to the ovation he got while subbing off for the last time in PSG shirt 😭❤️ pic.twitter.com/YgJDGKdFS3

— ESPN FC (@ESPNFC) May 21, 2022