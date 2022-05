الجماهير تشتبك مع الشرطة قبل مباراة باناثينايكوس وباوك في نهائي كأس اليونان (فيديو)

ألقى مشجعو باناثينايكوس وباوك الألعاب النارية واشتبكوا مع الشرطة داخل الإستاد الأولمبي قبل مباراة الغريمين في نهائي كأس اليونان لكرة القدم، اليوم السبت، ما تسبب في تأجيل بداية اللقاء.

واندلعت أعمال العنف قبل ساعة واحدة من الموعد المقرر لبدء المباراة، مع بداية وصول المشجعين إلى الملعب.

وحاول مشجعو باناثينايكوس وباوك دخول المدرجات الفارغة التي تفصل بين جماهير الناديين، وردت شرطة مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع لإبعاد الحشد الكبير.

🇬🇷 Scenes during Greek Cup Final between Panathinaikos and PAOK todaypic.twitter.com/21sQIoLh5f

