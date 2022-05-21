الجماهير تشتبك مع الشرطة قبل مباراة باناثينايكوس وباوك في نهائي كأس اليونان (فيديو)

ألقى مشجعو باناثينايكوس وباوك الألعاب النارية واشتبكوا مع الشرطة داخل الإستاد الأولمبي قبل مباراة الغريمين في نهائي كأس اليونان لكرة القدم، اليوم السبت، ما تسبب في تأجيل بداية اللقاء.

واندلعت أعمال العنف قبل ساعة واحدة من الموعد المقرر لبدء المباراة، مع بداية وصول المشجعين إلى الملعب.

وحاول مشجعو باناثينايكوس وباوك دخول المدرجات الفارغة التي تفصل بين جماهير الناديين، وردت شرطة مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع لإبعاد الحشد الكبير.

🇬🇷 Scenes during Greek Cup Final between Panathinaikos and PAOK todaypic.twitter.com/21sQIoLh5f — 101% ULTRAS (@101ultras_) May 21, 2022

وابتليت كرة القدم اليونانية بالعنف داخل الملعب وخارجه، ووعدت السلطات مرارا وتكرارا بإصلاح اللعبة.

وتتكرر الاشتباكات بين المشجعين قبل المباريات أو بعدها، وبات من المألوف أن تتوقف المباراة بسبب شغب الجماهير أو اقتحام الملعب، رغم فرض غرامات باهظة.

وشددت الحكومة قواعد مكافحة العنف في الأحداث الرياضية بعد مقتل مشجع لكرة القدم يبلغ من العمر 19 عاما هذا العام، بينما يُعتقد أنه بسبب اعتداء من مشجعين منافسين.

يذكر أن أولمبياكوس توج مؤخرا بلقب الدوري اليوناني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه باوك سالونيكا.

وارتفع رصيد أولمبياكوس إلى 76 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 16 نقطة أمام أقرب ملاحقيه باوك، ليحسم تتويجه باللقب رسميا قبل 4 مراحل على نهاية الموسم الحالي.

وبذلك، واصل أولمبياكوس هيمنته على كرة القدم اليونانية، حيث بات هذا هو اللقب الكروي الثالث على التوالي الذي يتوج به الفريق.

يذكر أن أولمبياكوس يحمل الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالدوري اليوناني، بعدما حصد 47 لقبا، بينما نالت جميع الفرق الأخرى مجتمعة 39 لقبا بالمسابقة.