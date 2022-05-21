الكشف عن محتوى رسالة مبابي لبيريز

كشف الإعلامي جوسيب بيدريرول عبر برنامج ”الشيرينغيتو“ الإسباني الشهير، عن محتوى رسالة الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، للإسباني فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لإبلاغه بعدم الانضمام للملكي.

العديد من التقارير خلال الساعات الماضية، أكدت أن كيليان مستمر مع باريس سان جيرمان، وسيجدد عقده الذي من المفترض أن ينتهي شهر يونيو المقبل.

وقال بيدرول عبر برنامجه، يوم السبت، إن رسالة مبابي لرئيس ريال مدريد جاء فحواها كالتالي: ”السيد فلورنتينو بيريز، أبلغكم بأنني قررت البقاء في باريس سان جيرمان“.

وأضاف: ”أود أن أشكرك على الفرصة التي منحتها لي للعب مع ريال مدريد، النادي الذي كنت معجبًا به وأحبه منذ أن كنت طفلًا“.

وتابع: ”آمل أن تتفهم قراري، حظًا سعيدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا“.

كما قال بيدرول إن بيريز رد على رسالة مبابي، قائلا: ”أشعر بالأسف لما حدث بالأيام القليلة الماضية، لقد حطموا حلمك وشغفك باللعب لريال مدريد منذ أن كنت طفلاً“.

🚨🚨EXCLUSIVA @jpedrerol🚨🚨 💣"LAMENTO lo OCURRIDO en los ÚLTIMOS DÍAS"💣 😳"Han ROTO la ILUSIÓN que tenías desde PEQUEÑO"😳 📲La RESPUESTA de FLORENTINO al WHATSAPP de MBAPPÉ📲 pic.twitter.com/3BokrQ7iRc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2022

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قد كشفت، اليوم السبت، أن مبابي قرر تمديد تعاقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت تقارير أن مبابي، الذي ينتهي عقده مع بطل فرنسا نهاية الموسم الحالي، كان مرشحا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.

وأكدت ليكيب أن مبابي لم يوقع بعد على العقد الجديد مع سان جيرمان وسط توقعات بأن يستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2025.

ورفض باريس سان جيرمان التعليق على الأمر بعد طلب من رويترز.

وكان اللاعب البالغ عمره 23 عاما، والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة وقاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، مرشحا للرحيل في انتقال مجاني بعد نهاية الموسم الجاري.

تقارير: ريال مدريد أغلق صفحة مبابي للأبد.. ورابطة الليغا تدرس شكوى باريس سان جيرمان https://t.co/Dn2EnjYtyL pic.twitter.com/PaCVoa8oLZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

وتعاقد سان جيرمان مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تكهنت وسائل الإعلام بأن قيمتها حوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وتقدم ريال بعرض لضم مبابي العام الماضي لكن جاء الرفض من سان جيرمان الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة.

وذكرت تقارير العام الماضي أن ريال عرض على سان جيرمان حوالي 200 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي.

ولم يرغب سان جيرمان في بيع اللاعب على أمل الفوز بدوري الأبطال، لكن العملاق الفرنسي ودع المسابقة القارية من دور الستة عشر أمام ريال بعد انهيار مفاجئ في الشوط الثاني من مباراة الإياب.

ودعم سان جيرمان صفوفه العام الماضي وضم ليونيل ميسي من برشلونة، لكن باستثناء الفوز بالدوري المحلي، لم يحرز أي لقب آخر.

ورغم ذلك، فقد خطف مبابي الأضواء بشكل فردي وسجل 36 هدفا ومرر 26 كرة حاسمة مع سان جيرمان في كل المسابقات خلال الموسم.