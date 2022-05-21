بيسيرو: هدفي إعادة بريق نسور نيجيريا.. والأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا (حوار)

تولى البرتغالي جوزيه بيسيرو قيادة منتخب نيجيريا بعد فشل النسور الخضر في التأهل إلى كأس العالم 2022.

ويملك بيسيرو مسيرة مميزة وحافلة بالعديد من المحطات التدريبية على رأسها قيادة بورتو وسبورتنغ لشبونة البرتغاليين والعمل مساعدا في ريال مدريد الإسباني.

وقاد بيسيرو عدة أندية في المنطقة العربية على رأسها الهلال السعودي والأهلي المصري والوحدة الإماراتي، كما قاد عدة منتخبات منها السعودية وفنزويلا.

تحدث بيسيرو لـ“إرم نيوز“، عن العديد من الأمور الخاصة بمهمته مع نيجيريا ورؤيته لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي وأيضاً توقعاته لمواجهة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.. فإلى سطور هذا الحوار:

– بداية، نبارك لك توليك قيادة منتخب نيجيريا.. ما هي طموحاتك مع النسور الخضر؟

شكراً لكم، أسعى لإعادة بريق المنتخب النيجيري كما كان من قبل مرعباً لمنافسيه.. أقود فريقاً له تاريخ رائع ومواهب مميزة وسنعمل بقوة للتطور والعودة لسابق عهد النسور.

– أجواء محبطة بعد ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم 2022 والخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، هل ستتأثر بهذه الظروف في مهمتك مع النسور؟

علينا أن ننظر للأمام ونعمل بكل اجتهاد من أجل تحقيق أهدافنا مستقبلاً ونتعلم من دروس الماضي.

– مشوار طويل قطعه بيسيرو ولكن دعنا نتحدث عن تجربتك مع الأهلي المصري.. ما تقييمك لها؟

الأهلي فريق كبير وناد يملك ملايين المشجعين وهو أمر ممتع لأي مدرب أن يكون خلفه كل هؤلاء الداعمين، تجربتي كانت قصيرة ولكنني سعيد بها وأتمنى أن تتكرر يوماً.

– ما توقعاتك لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي؟

المواجهة صعبة فالنهائي دائماً خارج أي توقعات، ولكن الأهلي الأقرب للتتويج بفضل خبرات لاعبيه وخبرات مدربه بيتسو موسيماني وإن كانت المباراة ستقام في معقل الوداد ولكن الأجواء ستكون مثيرة ورائعة لكرة القدم.

الكاف يرفض طلب الأهلي ويتمسك بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب https://t.co/SUrdBK5mit pic.twitter.com/X7ij1NjoRm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

– بالحديث عن الكرة المصرية، ما تقييمك لتجربة مواطنك كارلوس كيروش مع الفراعنة؟

كيروش مدرب عظيم وتجربته مع منتخب مصر لم تدم طويلاً ولكنها كانت مؤثرة، فالمنتخب المصري وصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد غياب، كما أنه ودع تصفيات كأس العالم 2022 بركلات الترجيح.

– ما توقعاتك للمنتخب السعودي في كأس العالم خاصة أنه سبق لك قيادته من قبل؟

أتمنى التوفيق للمنتخب السعودي فهو يضم لاعبين كبارا ومدربا مميزا بقيمة الفرنسي هيرفي رينارد.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا https://t.co/ZZjJW1xTrZ pic.twitter.com/rCXF8Tbp4s — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

– أخيراً، ما توقعاتك لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي؟

أعتقد أن المواجهة دائماً صعبة في نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يمكن أن تسأل أي مدرب أو لاعب عن توقعاته لمثل هذا النوع من اللقاءات لأنها دائماً خارج أي توقعات.

المباراة ستكون متكافئة والفريقان يملكان فرصة التتويج وأتوقع مواجهة على أعلى مستوى.