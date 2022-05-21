زيدان يقترب من خلافة بوكيتينو في تدريب باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع زين الدين زيدان كمدرب جديد للفريق، ليخلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الحالي.

وأوضحت قناة ”كانال بلس“ أن سان جيرمان قد يشهد تغييرات كبيرة محتملة، على هامش اقتناع كيليان مبابي مهاجم الفريق بتجديد تعاقده لـ3 مواسم.

كما أوضحت RMC أن ”زين الدين زيدان هو المرشح الأول لتدريب باريس سان جيرمان في حال رحيل بوكيتينو“.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تتواصل مع زيدان بشكل مستمر لخلافة المدرب الأرجنتيني الحالي، وأن مبابي طلب تغييراً جذرياً من البداية إلى النهاية في مشروع الفريق الباريسي، وتتضمن شروط مبابي ضرورة رحيل بوكيتينو، في ظل تدهور حالة الفريق الفنية معه، وهو أمر قد يحدث في الفترة الحالية.

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قد كشفت، اليوم السبت، أن مبابي قرر تمديد تعاقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت تقارير أن مبابي، الذي ينتهي عقده مع بطل فرنسا نهاية الموسم الحالي، كان مرشحا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.

وأكدت ليكيب أن مبابي لم يوقع بعد على العقد الجديد مع سان جيرمان وسط توقعات بأن يستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2025.

ورفض باريس سان جيرمان التعليق على الأمر بعد طلب من رويترز.

وكان اللاعب البالغ عمره 23 عاما، والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة وقاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، مرشحا للرحيل في انتقال مجاني بعد نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد سان جيرمان مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تكهنت وسائل الإعلام بأن قيمتها حوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وتقدم ريال بعرض لضم مبابي العام الماضي لكن جاء الرفض من سان جيرمان الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة.

وذكرت تقارير العام الماضي أن ريال عرض على سان جيرمان حوالي 200 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي.

ولم يرغب سان جيرمان في بيع اللاعب على أمل الفوز بدوري الأبطال، لكن العملاق الفرنسي ودع المسابقة القارية من دور الستة عشر أمام ريال بعد انهيار مفاجئ في الشوط الثاني من مباراة الإياب.

ودعم سان جيرمان صفوفه العام الماضي وضم ليونيل ميسي من برشلونة، لكن باستثناء الفوز بالدوري المحلي، لم يحرز أي لقب آخر.

ورغم ذلك، فقد خطف مبابي الأضواء بشكل فردي وسجل 36 هدفا ومرر 26 كرة حاسمة مع سان جيرمان في كل المسابقات خلال الموسم.