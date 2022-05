أتلتيكو مينيرو يسجل رقما قياسيا بعدد المباريات المتتالية الخالية من الخسارة في كأس ليبرتادوريس

سجل فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي رقما قياسيا جديدا في عدد المباريات المتتالية الخالية من الخسارة في كأس ليبرتادوريس المعادل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في أمريكا الجنوبية عندما هزم إندبندينتي ديل فالي القادم من الإكوادور 3-1 الليلة الماضية.

وبهذا الفوز يعزز أتلتيكو مينيرو مسيرته الخالية من الخسارة إلى 18 مباراة متتالية، وهي المسيرة الأطول من نوعها على مدار تاريخ البطولة الممتد 62 عاما.

وهز هالك الشباك مرة في بداية كل شوط، بينما قلص وليام أندريس فارغاس ليون الفارق لبطل الإكوادور قبل ثماني دقائق من نهاية زمن المباراة، لكن سافيو عزز تقدم أتلتيكو مينيرو من جديد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذين الهدفين رفع هالك رصيده إلى تسعة أهداف في البطولة ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي فريقه التاريخية متخلفا بفارق هدفين فقط عن جو الذي أحرز الكثير من الأهداف في 2013 عندما توج أتلتيكو مينيرو بلقبه الأول والوحيد في البطولة.

💪⚫⚪ Hulk double! The @Atletico man scored twice in Belo Horizonte, leading his side to a spot in the Round of 1⃣6⃣! pic.twitter.com/1PRCPtfLod

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) May 20, 2022