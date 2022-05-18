مارتينيز يحذر لاعبي منتخب بلجيكا: لا انتقالات بين الأندية قبل كأس العالم

حذر روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا لاعبيه من أن الابتعاد عن أنديتهم الحالية في منتصف العام قد يعرض فرصهم في المشاركة في كأس العالم لكرة القدم للخطر.

وقال مارتينيز إن توقيت البطولة في قطر في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول المقبلين يترك الكثير من الأمور مجهولة للمدربين في تخطيطهم، ويمكن للاعبين أن يقدموا أداء أفضل دون تغيير النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المدرب الإسباني في تحذير للاعبيه، اليوم الأربعاء، عندما استدعى 32 لاعبا للمشاركة في أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل: ”كن حذرا أنه في هذه الفترة، لا تقوم بخطوة قد تؤدي إلى انتكاسة في مسيرتك؛ لأن هذا توقيت خاص للغاية في مسيرة أي لاعب. سنلعب كأس العالم في الشتاء (الأوروبي)، وليس لدينا أي معلومات سابقة لمعرفة كيف يؤثر ذلك على اللاعبين، وكيف يمكن أن تؤثر العطلة الصيفية على الانضمام للمنتخب الوطني. ما أحاول قوله هو أنه عندما تقوم بتغيير ناديك، فإن ذلك يجلب عدم اليقين. تحتاج أحيانا إلى التكيف مع لغة وثقافة جديدة وطريقة لعب جديدة، وهذا يحتاج أحيانا إلى فترة استقرار“.

وقال مارتينيز إن التكيف قد يستغرق ما بين ثلاثة وستة أشهر. وأضاف: ”تفصلنا عن كأس العالم 16 أسبوعا فقط، وهذا جانب يجب مراعاته. ربما تكون أفضل فترة انتقالات للموسم المقبل في يناير بعد كأس العالم“.

لا توجد انتقالات كبيرة بين أفضل لاعبي بلجيكا على الرغم من أن روميلو لوكاكو (تشيلسي)، وإيدن هازارد (ريال مدريد)، قد يغادران نادييهما بعد مواسم مخيبة للآمال.

وارتبط شارل دي كيتلر مهاجم كلوب بروج الشاب بانتقال محتمل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلتقي بلجيكا المصنفة الأولى، والتي وصلت إلى قبل نهائي كأس العالم الأخيرة في روسيا، مع كندا والمغرب وكرواتيا في المجموعة السادسة في كأس العالم في نوفمبر وديسمبر المقبلين.