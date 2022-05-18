صحف رياضية: "ميسي: الطيران أخيرا".. "ميلان.. احذر".. إنتر ويوفنتوس يتحركان من أجل المستقبل

شكل فوز ليفربول على ساوثهامبتون وتأجيل حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للجولة الأخيرة، وأخبار سوق انتقالات برشلونة، ومصير البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بنهائي الدوري الأوروبي بين فرانكفورت وغلاسكو رينجرز، والتوقعات من موسم ميسي المقبل برفقة باريس سان جيرمان، وأخبار سوق الانتقالات، وصراع لقب الدوري الإيطالي، وطواف إيطاليا للدراجات الهوائية وبطولة رولان غاروس للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع بابلو سارابيا، لاعب باريس سان جيرمان المعار لسبورتينغ لشبونة، وكتبت: ”سرابيا: غادرت باريس سان جيرمان إلى سبورتينغ لشبونة وأنا أفكر في كأس العالم 2022“.

كما تحدثت الصحيفة عن ريال مدريد وخطط حراسة المرمى، وكتبت: ”أوسبينا لتعويض لونين“.

الصحيفة اهتمت بنهائي الدوري الأوروبي بين فرانكفورت وغلاسكو رينجرز، وكتبت: ”ملعب سانشيز بيزخوان يحدد البطل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن وضعية الفريق وسوق الانتقالات، وكتبت: ”لابورتا متفائلا: يمكننا التوقيع مع لاعبين“، و“كنت أتوقع الصراع على لقب الدوري لكننا أنهينا ثانيا“، و“ديمبلي لديه عرض تجديد وعليه الرد علينا في نهاية الموسم“.

كما تحدثت الصحيفة عن اجتماع برشلونة وفالنسيا، وكتبت: ”فالنسيا يعرض غايا وسولير على برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”ليفاندوفسكي يستمع لبرشلونة فقط“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات برشلونة وتصريحات الرئيس خوان لابورتا، وكتبت: ”الهدف كوندي“، و“لابورتا: علينا أن نطمح بكل الألقاب بما في ذلك دوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة تحدثت عن الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: “ ليفربول يفوز على ساوثهامبتون 2-1″.

الصحيفة اهتمت بنهائي الدوري الأوروبي بين فرانكفورت وغلاسكو رينجرز، وكتبت: ”إشبيلية تتوج بطل الدوري الأوروبي“.

آس

ركزت الصحيفة على ثلاثي هجوم ريال مدريد المتوقع للموسم المقبل بنزيما ومبابي وفينيسيوس جونيور، وكتبت: ”ثلاثي 100 هدف“.

كما تحدثت عن تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة، بشأن كيليان مبابي، وكتبت: ”لابورتا يقلل من كيليان مبابي“.

الصحيفة اهتمت بنهائي الدوري الأوروبي بين فرانكفورت وغلاسكو رينجرز في إشبيلية، وكتبت: ”المعرض الآخر لإشبيلية“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول على ساوثهامبتون 2-1 والبقاء في صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي للجولة الأخيرة، وكتبت: ”أبقى هدف جويل ماتيب المذهل حلم ليفربول في رباعية تاريخية وجولة أخيرة مثيرة مع مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بعد موسم أول دون تألق والتطلع لموسم ثان أفضل، وكتبت: ”ميسي: الطيران أخيرا“.

كما اهتمت بمهاجم لايبزيغ الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي تم اختياره أفضل لاعب في الدوري الألماني، وكتبت: ”نكونكو يسبح في سعادة كاملة“.

الصحيفة اهتمت ببطولة رولان غاروس للتنس وطواف إيطاليا للدراجات الهوائية.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات يوفنتوس وإنتر ميلان، وكتبت: ”تحركات يوفنتوس وإنتر ميلان للمستقبل، إنتر يهمني لاوتارو برفقة ديبالا.. يوفنتوس يأخذ بيريسيتش“.

كما اهتمت الصحيفة بميلان المرشح للفوز بلقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”درع لقب الدوري الإيطالي: بيولي يرفع الحائط برفقة ميغنان وتوموري وكالولو“.

كورييري ديللو سبورت

تطرقت الصحيفة للحديث عن صراع لقب الدوري الإيطالي، وعنونت: ”ميلان.. احذر“.. بيولي يحتاج فقط للتعادل، ساسولو سيقرر الاسكوديتو.

-كارنيفالي يحذر: ”لا خصومات.. سنلعب يوم الأحد من أجل الفوز“.