استبعاد ساو تومي من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بسبب مشكلة تتعلق بشهادة تطعيم كورونا

استبعد منتخب ساو تومي وبرنسيب من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم بعد أن فشل المهاجم لويس ليال في تقديم شهادة تطعيم صالحة لكوفيد-19 قبل الفوز في الأدوار التمهيدية على موريشيوس في مارس آذار.

وهز ليال صاحب الخبرة الشباك في انتصار 1/0 ذهابا. وانتهت مباراة الإياب، التي أقيمت في موريشيوس أيضا، بالتعادل 3/3 لتتقدم ساو تومي لدور المجموعات بتفوقها في مجموع المباراتين.

TotalEnergies AFCON 2023 Qualifiers: Sao Tome and Principe Football Federation https://t.co/igxbe0rRTW — CAF Media (@CAF_Media) May 16, 2022

لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قبل طعن موريشيوس ومنحها الفوز 3/0 ذهابا.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان: ”وجدت لجنة الانضباط في الكاف اتحاد كرة القدم في ساو تومي وبرنسيب‭ ‬مذنبا بإشراك لاعب غير مؤهل في المباراة المذكورة وقرر اعتبار منتخبه خاسرا أمام موريشيوس“.

وأضاف: ”كما فرضت لجنة الانضباط غرامة قدرها عشرة آلاف دولار على اتحاد كرة القدم في ساو تومي وبرنسيب“.

وستحل موريشيوس محل منافستها في المجموعة الأولى بالتصفيات التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا بيساو وسيراليون.

ويتأهل أول فريقين إلى النهائيات العام المقبل في ساحل العاج.

وستقام جولتان من التصفيات في كل من يونيو وسبتمبر ومارس لتحديد المتأهلين للنهائيات وعددهم 24 منتخبا.

نتائج القرعة

وفي أبريل الماضي أجريت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نيجيريا – سيراليون – غينيا بيساو – موريشيوس.

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو – الرأس الأخضر – توغو – إيسواتيني.

المجموعة الثالثة: الكاميرون – كينيا – ناميبيا – بوروندي.

المجموعة الرابعة: مصر – غينيا – مالاوي – إثيوبيا.

المجموعة الخامسة: غانا – مدغشقر – أنغولا – أفريقيا الوسطى.

المجموعة السادسة: الجزائر – أوغندا – نيجيريا – تنزانيا.

المجموعة السابعة: مالي – الكونغو – غامبيا – جنوب السودان.

المجموعة الثامنة: كوت ديفوار – زامبيا – جزر القمر – ليسوتو.

المجموعة التاسعة: الكونغو الديموقراطية – الغابون – موريتانيا – السودان.

المجموعة العاشرة: تونس – غينيا الاستوائية – ليبيا – بوتسوانا.

المجموعة الحادية عشرة: المغرب – جنوب أفريقيا – زيمبايوي – ليبيريا.

المجموعة الثانية عشرة: السنغال – بنين – موزمبيق – رواندا.