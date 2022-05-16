صحف رياضية: "حرب شاملة بين ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ".. "مبابي ملك التشويق".. و"ميلان يلمس اللقب"

شكلت نتائج الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، واستمرار صراع اللقب بين ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي للجولة الأخيرة، وتعادل مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بانتظار الجولة الأخيرة لحسم اللقب، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بتصريحات كيليان مبابي بشأن حسم قراره دون الإعلان عن فريقه المقبل، وصراع ليفاندوفسكي وناديه بايرن ميونخ عن رغبته في الرحيل، وفوز نوفاك ديوكوفيتش ببطولة روما المفتوحة للتنس، وطواف إيطاليا للدراجات الهوائية، وإنهاء برشلونة للسيدات الدوري الإسباني بعلامة كاملة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نتائج لقاءات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني وصراع البقاء وتعادل ريال مدريد أمام قادش 1-1، وكتبت ”90 دقيقة من أجل الحياة أو الموت“، و“لونين يصد ضربة جزاء حاسمة لنيغريدو“.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد وإشبيلية 1-1، وكتبت ”يوسف النصيري يضع إشبيلية في دوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وكتبت ”مبابي: اختياري تقريبا حسمته“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة سلبيا أمام خيتافي وتعادل ريال مدريد أمام قادش 1-1، وهزيمة ديبورتيفو ألافيس أمام ليفانتي في لقاءات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، وكتبت ”برشلونة وصيف البطل رسميا“، و“لونين ينقذ التعادل لريال مدريد“، و“ألافيس يهبط لدوري الدرجة الثانية“.

كما اهتمت بمستقبل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، وكتبت ”حرب شاملة بين ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ“.

الصحيفة اهتمت بإنهاء برشلونة للسيدات الدوري الإسباني بالفوز في كل لقاءاته الـ30.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة سلبيا أمام خيتافي وضمان المركز الثاني في الدوري الإسباني، وكتبت ”نقطة وفضية“.

كما تحدثت عن نتائج الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، التي شهدت تعادل ريال مدريد أمام قادش، وتعادل إشبيلية أمام أتلتيكو مدريد وتأهله لدوري أبطال أوروبا، وهبوط ديبورتيفو ألافيس لدوري الدرجة الثانية.

الصحيفة اهتمت برد بايرن ميونخ على رغبة روبيرت ليفاندوفسكي الرحيل، وكتبت ”بايرن ميونخ: ليفاندوفسكي لن يرحل“.

كما اهتمت بالدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات، وكتبت ”برشلونة يفوز على أتلتيكو مدريد 2-1 ويحقق العلامة الكاملة.. 30 فوزا في 30 جولة“.

آس

ركزت الصحيفة على نتائج الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، وكتبت ”ابتسامات ودموع“، و“برشلونة يضمن المشاركة في كأس السوبر الإسباني وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي“، و“ألافيس يرافق ليفانتي لدوري الدرجة الثانية.. وريال مايوركا يضع قادش في منطقة الهبوط“.

الصحيفة اهتمت بفوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة روما المفتوحة للتنس وخسارة منتخب إسبانيا للناشئات نهائي أمم أوروبا أمام ألمانيا، وتأهل ريال مدريد للسيدات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت ”ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة يحرم أتلتيكو مدريد من التأهل“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر سيتي ووست هام يونايتد 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت ”أغويرو لا“، و“غوارديولا يدعو مانشستر سيتي لكي لا يمر في الجولة الأخيرة المؤلمة بدراما سيرجيو أغويرو“.

كما اهتمت الصحيفة بإيفرتون، وكتبت ”إيفرتون يرغب في حظر مشجعين بعد تعرض عائلتي توني وهنري لتعليقات عنصرية“.

الصحيفة تحدثت عن مدافع تشيلسي الدنماركي كريستينسن، وكتبت ”كريستينسن يصدم تشيلسي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تصريحات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بشأن مستقبله، وكتبت ”مبابي ملك التشويق“.

كما تحدثت عن فوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة روما المفتوحة للتنس، وكتبت ”نوفاك جاهز لرولان غاروس“.

الصحيفة اهتمت بطواف إيطاليا للدراجات الهوائية وجائزة فرنسا للموتوجي بي.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة عل فوز ميلان على أتلانتا 2-0، وإنتر ميلان على كالياري 3-1 في صراعهما على لقب الدوري الإيطالي، وكتبت ”ميلان يلمس اللقب“.

كما اهتمت الصحيفة بوداع إنسيني، قائد نابولي، لجماهير فريقه، وكتبت ”دموع إنسيني: نابولي بيتي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء يوفنتوس ولاتسيو، وكتبت ”يوفنتوس لوداع ديبالا ولاتسيو من أجل التأهل لمسابقة أوروبية“.

كما اهتمت بفوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة روما المفتوحة للتنس.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان على أتلانتا 2-0 واقترابه من لقب الدوري الإيطالي، وكتبت ”ميلان ناقص جولة على الاحتفال“.

كما اهتمت بيوفنتوس وإمكانية التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، وبقاء ماتيس دي ليخت، وكتبت ”الرغبة في يوفنتوس“.