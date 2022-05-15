صحف رياضية: برشلونة ضد خيتافي لحسم المركز الثاني.. هازارد سيبقى.. وإنسيني يودع نابولي

شكل تتويج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي، ولقاءات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، ورغبة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الرحيل عن بايرن ميونخ، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف برغبة البلجيكي إيدين هازارد البقاء في ريال مدريد ولقاءات الدوري الإيطالي، وصراع اللقب بين ميلان وإنتر، ونتائج لقاءات الجولة قبل الأخيرة في الدوري الفرنسي، وطواف إيطاليا للدراجات الهوائية، واقتراب مانشستر يونايتد من صفقة الهولندي فرانكي دي يونغ.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد ومواجهة قادش في الدوري الإسباني ومصير إيدين هازارد وتألق فيدي فالفيردي، وكتبت: ”الاستمتاع ضد فريق قادش الذي يواجه الخطر“، و“أنشيلوتي: هازارد سيبقى“، و“فالفيردي: الحلم تحقق“.

الصحيفة اهتمت بإصابة النجم المصري محمد صلاح خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي، وكتبت: ”صلاح يغادر مصابا“.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، وكتبت: ”ليفاندوفسكي يريد الرحيل عن بايرن ميونخ“.

آس

ركزت الصحيفة على رغبة روبيرت ليفاندوفسكي الرحيل عن بايرن ميونخ، وكتبت: “ ليفاندوفسكي: أريد أن أرحل“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء خيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة لحسم المركز الثاني“.

كما اهتمت بريال مدريد ولقائه أمام قادش ومستقبل إدين هازارد، وكتبت: ”أنشيلوتي يؤكد أن هازارد سيبقى“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، وكتبت: ”ليفاندوفسكي: وداعا بايرن ميونخ“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني وكتبت عن لقاء خيتافي وبرشلونة: ”الهدف وصيف البطل“، وعن لقاء قادش وريال مدريد، كتبت: ”ريال مدريد يلعب ضد منافس في خطر“، وعن لقاء أتلتيكو مدريد وإشبيلية، كتبت: ”لقاء من أجل البوديوم في وداع لويس سواريز“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكتبت: ”ليفربول بطلا بضربات الترجيح ضد تشيلسي“.

آس

ركزت الصحيفة على عودة البلجيكي إيدين هازارد لقائمة ريال مدريد لمواجهة قادش، وكتبت: ”هازارد يصل في الوقت المناسب“.

كما اهتمت بلقاءات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، التي تشهد صراعات البقاء والتأهل لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”جولة الدراما“.

الصحيفة اهتمت بنهائي أمم أوروبا للناشئات في كرة القدم بين ألمانيا وإسبانيا وطواف إيطاليا للدراجات الهوائية.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول على تشيلسي بضربات الترجيح وتتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكتبت: ”كلوب يسقط توخيل ليبقى الحلم على قيد الحياة“، و“ ما زال هناك لقبان“.

كما اهتمت بسعي مانشستر يونايتد للتعاقد مع فرانكي دي يونغ من برشلونة، وكتبت: ”إنه فرانكي دي يونغ“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نتائج الجولة قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي وصراع المركز الثاني الذي أصبح في ملكية موناكو الفائز على ستاد بريست 4-2، مستفيدا من هزيمة أولمبيك مارسيليا أمام رين 2-0، وكتبت: ”جنون حتى النهاية“.

كما اهتمت بهزيمة سانت إيتيان أمام ستاد ريمس 2-1، وكتبت: ”الأخضر على حافة الهاوية“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع لقب الدوري الإيطالي بين ميلان المتصدر وجاره إنتر المطارد، وكتبت: ”ميلان أمام أتلانتا وبعد إنتر ميلان في كالياري: ساعة النقاط“.

كما تحدثت عن تعادل روما أمام فينيزيا 1-1، وكتبت: ”46 تسديدة من أجل نقطة.. لكن الجماهير تصفق“.

الصحيفة اهتمت بنابولي الذي يواجه جنوى، وكتبت: ”إنسيني يودع نابولي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة يوفنتوس التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا.

كما اهتمت بلقاء ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي ورغبة ميلان في الفوز والاقتراب من لقب الدوري، وكتبت: ”ميلان رعشة لقب الدوري الإيطالي“.