بسبب سعره المبالغ فيه.. باريس سان جيرمان ينسحب من صفقة تشواميني

قالت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية إن باريس سان جيرمان رفض التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني من موناكو؛ نظرا لسعره المبالغ فيه.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن موناكو طلب 80 مليونا مقابل الاستغناء عن لاعب خط الوسط، وهو رقم مبالغ فيه بالنسبة لباريس سان جيرمان، الذي لن يدخل في صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 22 عاما.

وأوريلين تشواميني بلا شك أحد اللاعبين المطلوبين في أوروبا حاليا، وسيغادر لاعب خط الوسط موناكو بعد موسمه الاستثنائي، حيث تسعى العديد من الأندية الكبرى في أوروبا للتعاقد معه، منها ريال مدريد، في محاولة الحصول على خدماته.

لكن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي رفض الدخول في الصفقة؛ نظرا لأنه يرى أن 80 مليون يورو التي طلبها موناكو سعر مبالغ فيه.

وتطلب الأندية الفرنسية مبالغ باهظة للاستغناء عن لاعبيها إلى سان جيرمان؛ نظرا لأنه منافس مباشر ويملك الكثير من الأموال، وقد طلب موناكو بالفعل 60 مليون يورو مقابل بيع فابينيو إلى ليفربول، في حين طلب أولمبيك ليون 62 مليون يورو مقابل بيع تانغاي ندومبيلي إلى توتنهام هوتسبير.

ومنذ استحواذ قطر على باريس سان جيرمان تعاقد النادي الباريسي مع تسعة لاعبين فقط من الدوري الفرنسي، بما في ذلك كيليان مبابي، الذي انضم من موناكو في عام 2017 مقابل 145 مليون يورو.

وبحسب صحيفة ”لو باريزيان“، فإن باريس سان جيرمان لن يدخل صفقة تشواميني لأنه يعتبر مطالب موناكو مبالغ فيها، بينما لا يزال اللاعب يركز على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، ولن يتخذ أي قرار حتى يونيو/حزيران المقبل.

وفي غضون ذلك، لا يزال ريال مدريد وتشيلسي وليفربول يتنافسون على التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 22 عاما، وأحد أبرز اللاعبين الشبان في أوروبا حاليا.

ويسعى باريس سان جيرمان لتدعيم صفوفه في الوقت الذي يستعد فيه لرحيل العديد من لاعبيه بنهاية الموسم، على رأسهم مبابي وماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا وبابلو سارابيا.