ترتيب الدوري الألماني.. هدف قاتل ينقذ شتوتغارت.. وهالاند يودع بروسيا دورتموند بالتسجيل والفوز (فيديو)

أحرز واتارو إندو هدفا متأخرا ليقود شتوتغارت للفوز 2-1 على ضيفه كولونيا والبقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت.

وهز إندو الشباك بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرتفع رصيد شتوتغارت إلى 33 نقطة متساويا مع هيرتا برلين، الذي خسر 2-1 أمام مضيفه بروسيا دورتموند.

لكن شتوتغارت يتفوق بفارق الأهداف ليضمن البقاء في دوري الأضواء، بينما أنهى هيرتا الموسم في المركز الـ16 وسيخوض ملحق البقاء أمام صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية.

STUTTGART SCORE A 92ND MINUTE WINNER TO STAY IN THE BUNDESLIGA!!! 😱 pic.twitter.com/MSCfun2LSg

— ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022