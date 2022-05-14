ترتيب الدوري الألماني.. هدف قاتل ينقذ شتوتغارت.. وهالاند يودع بروسيا دورتموند بالتسجيل والفوز (فيديو)

أحرز واتارو إندو هدفا متأخرا ليقود شتوتغارت للفوز 2-1 على ضيفه كولونيا والبقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت.

وهز إندو الشباك بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرتفع رصيد شتوتغارت إلى 33 نقطة متساويا مع هيرتا برلين، الذي خسر 2-1 أمام مضيفه بروسيا دورتموند.

لكن شتوتغارت يتفوق بفارق الأهداف ليضمن البقاء في دوري الأضواء، بينما أنهى هيرتا الموسم في المركز الـ16 وسيخوض ملحق البقاء أمام صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية.

STUTTGART SCORE A 92ND MINUTE WINNER TO STAY IN THE BUNDESLIGA!!! 😱 pic.twitter.com/MSCfun2LSg — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022

ومنح ساشا كالايدجيتش التقدم لشتوتغارت عندما تابع ركلة الجزاء التي سددها وأنقذها مارفين شفابه حارس كولونيا في الدقيقة 12.

وأدرك أنطوني موديست التعادل للفريق الضيف بعد 14 دقيقة من الشوط الثاني.

لكن هدف إندو ضمن بقاء شتوتغارت في الدوري بعد تمريرة من هيروكي إتو.

لايبزيغ يتأهل لدوري أبطال أوروبا

وفي مباراة أخرى، هز فيلي أوربان الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح رازن بال شبورت لايبزيغ التعادل 1-1 مع مضيفه أرمينيا بيليفيلد، اليوم السبت، ليضمن فريقه التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الرابع.

وكان لايبزيغ بحاجة إلى نقطة واحدة على الأقل لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، وسهل باير ليفركوزن من مهمته بانتصاره 2-1 على فرايبورغ، الذي كان يسعى لخطف بطاقة التأهل في أفضل موسم للفريق.

ومنح ياني سيرا التقدم لأرمينيا في الدقيقة 70 لكن أوربان أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واحتل لايبزيغ المركز الرابع برصيد 58 نقطة متقدما بنقطة واحدة على أونيون برلين الذي انتصر 3-2 على بوخوم ليتأهل إلى الدوري الأوروبي.

واكتفى فرايبورغ بالمركز السادس وله 55 نقطة.

وانضم لايبزيغ إلى بايرن ميونخ المتوج باللقب وبروسيا دورتموند وليفركوزن في دوري الأبطال.

وأنهى أرمينيا الموسم في المركز 17 ليهبط إلى الدرجة الثانية مع غرويتر فورت.

ليفاندوفسكي يستعد للرحيل

وفي مباراة ثالثة، فرط بايرن ميونخ في تقدمه بهدفين ليكتفي بالتعادل 2-2 مع مضيفه فولفسبورغ في ختام موسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، لكن الأمر المقلق كان إعلان المهاجم روبرت ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل.

وبوجود المهاجم البولندي في التشكيلة الأساسية بعد إبلاغه النادي برغبته في الرحيل وعدم تجديد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل، سيطر بايرن على المباراة.

وافتتح يوسيب ستانيشيتش التسجيل لبطل الدوري بضربة رأس في الدقيقة 17، ليرفع بايرن رصيده إلى 48 هدفا في الدوري خارج ملعبه وهو رقم قياسي.

وعزز ليفاندوفسكي من تقدم بايرن، فيما يمكن أن تكون مباراته الأخيرة مع الفريق، في الدقيقة 40 محرزا هدفه 35 في الدوري هذا الموسم، ليفوز بلقب هدافي البطولة للمرة الخامسة على التوالي.

وقلص يوناس فيند الفارق في نهاية الشوط الأول، قبل أن يدرك زميله ماكس كروزه التعادل عند مرور ساعة من اللعب.

وكان بايرن ضمن لقبه العاشر على التوالي في الدوري قبل عدة أسابيع.

وداع جماهير ومسؤولي بروسيا دورتموند للنجم إيرلينغ هالاند المنتقل إلى مانشستر سيتي. pic.twitter.com/KAFgfQeF0h — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

هالاند يودع بفوز رائع

كما أنهى النرويجي إيرلينغ هالاند مسيرته مع بروسيا دورتموند بمشاركته في آخر مبارياته مع الفريق ضد هيرتا برلين، في الجولة الختامية من الدوري الألماني.

وودع هالاند جماهير فريقه داخل ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“ في ظهوره الأخير، بعدما تأكد رحيله إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو.

وشهدت المباراة تسجيل هالاند آخر أهدافه بقميص دورتموند، والذي جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 68، حينما كان فريقه متأخرا بهدف دون رد.

وأنهى الدولي النرويجي رحلته بقميص دورتموند بوصوله لهدفه الـ22 في البوندسليغا، محتلا المركز الثالث بقائمة الهدافين، رغم كثرة غياباته هذا الموسم.

ولم تستمر رحلة صاحب الـ21 عاما مع دورتموند لأكثر من عامين ونصف العام، بعدما انضم للفريق في يناير 2020، قادما من سالزبورغ النمساوي.