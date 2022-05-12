تقرير: باريس سان جيرمان يعرض 120 مليون يورو لضم خليفة مبابي

أشارت تقارير صحفية برتغالية، إلى أن باريس سان جيرمان تقدم بعرض مغر للتعاقد مع الأوروغواياني داروين نونيز مهاجم بنفيكا، فضلا عن اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع المهاجم الشاب.

وقالت صحيفة ”ojogo“ البرتغالية، إن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تسعى لضم نونيز، لكن هناك واحدًا يحاول بالفعل وضع نفسه في صدارة السباق مع وضع الملايين على الطاولة، إنه باريس سان جيرمان الذي يعمل بالفعل على تقديم 120 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الذي يبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 150 مليون يورو ليتفوق بذلك على كافة المنافسين.

أين سيلعب كيليان مبابي في تشكيلة ريال مدريد؟ https://t.co/cpVdYKrc6e pic.twitter.com/k254uGzbru — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

ولا شك أن سعي باريس سان جيرمان للتعاقد مع نونيز بهذا المبلغ يأتي بسبب اقتراب رحيل كيليان مبابي مجانا إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، فضلا عن اقتراب رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي بسبب تراجع مستواه، بينما سيرحل مواطنه أنخيل دي ماريا مجانا بعد نهاية عقده.

ولا شك أن إدارة بنفيكا تدرك بالفعل اهتمام باريس سان جيرمان بالمهاجم البالغ من العمر 22 عامًا والذي سجل 34 هدفًا هذا الموسم، في عملية سيتوسط فيها وكيل الأعمال البرتغالي الشهير خورخي مينديز.

ومع ذلك، فمن المعروف أيضًا أن أندية أخرى، مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وأتلتيكو مدريد، تتنافس أيضًا على اللاعب الذي استعاره بنفيكا من ألميريا الإسباني في عام 2020 مقابل 24 مليون يورو، والذي يمكنه الآن المغادرة بنفس المبلغ الذي حصل عليه النادي البرتغالي عندما استغنى عن نجمه جواو فيليكس لأتلتيكو مدريد.

ماركا: مبابي أبلغ ريال مدريد أنه سينتقل لصفوفه بنهاية الموسم الحالي https://t.co/kgRAOAtobE pic.twitter.com/j59vZEPp6M — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2022

ومهما كان مصير اللاعب فإن بيعه يعتبر أمرًا حتميًا حتى يكون مصدرا للسيولة المالية التي ستدعم إلى حد كبير فرصة المدير الفني الألماني الجديد روجر شميدت في تدعيم صفوف الفريق.

وعلى الرغم من أنه من الضروري خصم 20٪ من قيمة الصفقة يحصل عليها ألميريا و10٪ عمولة الأندية السابقة للاعب و 10٪ أخرى قيمة عمولة مينديز، إلا أنه لا شك أن المبلغ المتبقي سيحتاجه بنفيكا في تعزيز صفوفه، خاصة في ظل رحيل العديد من اللاعبين في التشكيلة الحالية، إلا إذا كان شميدت الذي حل محل المدير الفني نيلسون فيريسيمو سيعتمد على الشباب في الفريق الثاني بالنادي.

ويعتقد بنفيكا أن بيع داروين، الذي اختير يوم الأربعاء كأفضل لاعب في الدوري البرتغالي لشهر أبريل/نيسان، أمر مؤكد رغم أنه سجل ستة أهداف وصنع اثنين آخرين في خمس مباريات الشهر الماضي.