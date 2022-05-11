صحف رياضية: روديجر أول صفقة لريال مدريد.. وبرشلونة "ثلاثية وصدمة".. و"الدومينو هالاند"

شكل فوز برشلونة على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني مع إصابة مدافعه أراوخوا بارتجاج في المخ، وفوز ليفربول على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإعلان مانشستر سيتي تعاقده رسميا مع النرويجي إيرلينغ هالاند، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بحسم ريال مدريد صفقة المدافع الألماني أنطوني روديجر، ولقاءات الدوريات: الفرنسي والإسباني والإنجليزي الممتاز ليوم الأربعاء، ونهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حسم ريال مدريد التعاقد مع المدافع الألماني أنطوني روديجر، وكتبت ”أنطوني روديجر: تم التعاقد معه“.

الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة على سيلتا فيغو 3-1 وإصابة المدافع رونالد أراوخو بارتجاج في المخ، وكتبت ”أراوخوا تم نقله للمستشفى بعد معاناته بارتجاج في المخ“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إلتشي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت ”فوز يعني حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت بإصابة البرازيلي فابينيو، لاعب ليفربول، أمام أستون فيلا، وكتبت ”فابينيو يصاب قبل 18 يوما من النهائي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 3-1 على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”المهمة تمت“.

كما تحدثت عن تعاقد مانشستر سيتي مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت ”مانشستر يعلن تعاقده مع هالاند رسميا“.

الصحيفة اهتمت بتعاقدات ريال مدريد، وكتبت ”روديجر أول صفقة لريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 3-1 على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني وإصابة مدافع برشلونة رونالد أراوخوا بارتجاج في المخ، وكتبت ”ثلاثية وصدمة“.

كما تحدثت عن إعلان مانشستر سيتي تعاقده رسميا مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت ”مانشستر سيتي يتعاقد مع هالاند لمدة 5 مواسم“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إلتشي وأتلتيكو مدريد، وكتبت ”فوز أتلتيكو مدريد ينهي صراع التأهل لدوري الأبطال“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول على أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، وكتبت ”ساديو ماني المتألق يحافظ ليورغن كلوب على حلم الفوز باللقب“.

الصحيفة اهتمت بإعلان مانشستر سيتي رسميا التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت ”مانشستر سيتي يؤكد التعاقد مع هالاند مقابل 51 مليون جنيه إسترليني“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء نيس وسانت إيتيان ولقاء نانت ورين في الدوري الفرنسي، وكتبت ”فخ على الساحل“، و“نهائي الغرب“.

كما اهتمت بربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بين باريس سان جيرمان وكييل الألماني.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان، وكتبت ”نهائي“.

كما تحدثت عن تعاقد مانشستر سيتي مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت ”ضربة مانشستر سيتي ”الدومينو هالاند.. غوارديولا يحصل على قلب هجوم“.

الصحيفة اهتمت بأسلحة ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي، وكتبت ”شياطين اللقب“.