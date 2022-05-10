يورو 2024: الافتتاح في برلين والنهائي في ميونخ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، اليوم الثلاثاء، أن المباراة النهائية لـ“يورو 2024″، ستقام على الاستاد الأولمبي في برلين، على أن تقام مباراة الافتتاح، 14 يونيو (حزيران)، في ميونخ.

ووضعت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري روزنامة النهائيات التي ستقام في 10 مدن ألمانية مع العودة إلى نظام الاستضافة في بلد واحد بعد نسخة 2020 الذي أقيمت، العام الماضي، في 11 دولة في ”القارة العجوز“.

وتجرى القرعة النهائية للبطولة، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بمدينة هامبورغ.

ألمانيا تكشف عن شعار “يورو 2024” في ملف ترشحها (صور) https://t.co/hi3bVjf48m pic.twitter.com/O4JJ8HhEGA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 7, 2017

وقررت اللجنة التنفيذية لـ“يويفا“، في اجتماعها في فيينا، اليوم الثلاثاء، أن يكون المركز الإعلامي لبطولة يورو 2024، في لايبزيغ شرق ألمانيا.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى البطولة القارية باعتباره صاحب الأرض.

وتقام قرعة تصفيات البطولة في فرانكفورت، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقرر ”يويفا“، سبتمبر (أيلول) 2018 منح ألمانيا، حق استضافة يورو 2024، بعد تفوقها على تركيا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان «لأول مرة، تم تضمين التأثير البيئي في معايير لوائح البطولة“، لذلك تم تقسيم المدن العشر إلى 3 مناطق: شمال/شمال شرق (برلين، هامبورغ، لايبزغ)، غرب (بينها دورتموند ودوسلدورف وكولونيا) وجنوب (فرانكفورت وشتوتغارت وميونيخ).

وأضاف أنه خلال دور المجموعات ”ستقام المباريات في منطقتين فقط، لتقليص المسافات للمنتخبات والجماهير، وتسهيل مهمة الوفود التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكرها الأساس إلى مكان إجراء المباريات“.

يذكر أن 11 مدينة من 11 دولة استضافت نهائيات النسخة الأخيرة من لندن إلى باكو، وشهدت رحلات طويلة لبعض المنتخبات، مع ظروف مناخية متفاوتة جدًا، بالإضافة إلى المشاكل التي نجمت عن عبور حدود متعددة وسط انتشار وباء ”كوفيد-19“.