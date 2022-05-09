رسميا.. الفيفا يحدد موعد مباراة البرازيل والأرجنتين المعلقة في تصفيات كأس العالم

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أن مباراة البرازيل والأرجنتين، المعلقة، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ستقام في سبتمبر المقبل.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان: ”اتخذت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا قرارات بشأن الطعون المقدمة من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ضد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للفيفا بشأن مباراة البرازيل ضد الأرجنتين المعلقة في تصفيات كأس العالم“.

FIFA Appeal Committee passes decisions on Brazil v. Argentina: https://t.co/jB7HFPz8eb pic.twitter.com/PLloRUWF4i — FIFA Media (@fifamedia) May 9, 2022

وأضاف: ”بعد تحليل الطلبات المقدمة من كلا الطرفين والنظر في جميع ظروف القضية، أكدت لجنة الاستئناف أنه سيتم إعادة المباراة، وأيدت أيضا غرامة قدرها 50.000 فرنك سويسري تم فرضها على كلا الاتحادين“.

وتابع بيان الفيفا: ”فيما يتعلق بأوجه قصور الأطراف من حيث مسؤولياتهم و / أو التزاماتهم فيما يتعلق بالمباراة، قررت لجنة الاستئناف:

1.تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالنظام والأمن إلى مبلغ 250.000 فرنك سويسري.

توقف مباراة #البرازيل_الارجنتين بعد طلب وزارة الصحة البرازيلية بإخراج لاعبين الأرجنتين القادمين من بريطانيا.

لاعبو المنتخب الأرجنتيني شعروا بالغضب واتجهوا إلى غرفة تغيير الملابس #brazilvsargentina pic.twitter.com/XNcNgCevFj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 5, 2021

2. تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى مبلغ 100،000 فرنك سويسري فيما يتعلق بفشلها في الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بالتحضير للمباراة ومشاركتها فيها.

رفض أرجنتيني

من جهته قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إنه ما زال يرفض خوض المباراة، وسيطلب توضيحا لقرارات الفيفا، كما أكد أنه سيقدم الطعون أمام محكمة التحكيم الرياضية (TAS).

يشار إلى أن منتخبي البرازيلي والأرجنتين ضمِنا المشاركة في كأس العالم 2022 بعدما تصدر منتخب السامبا ترتيب مجموع تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 45 نقطة، مقابل 39 نقطة لمنتخب الأرجنتين في المركز الثاني.

وفي المباراة التي أقيمت في 5 سبتمبر الماضي، انسحب منتخب الأرجنتين من مواجهة البرازيل بعد محاولة عناصر من وزارة الصحة البرازيلية إخراج إميليانو مارتينيز وكريستيان روميرو وجيوفاني لوسيلسو، من الملعب، في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

واتهمت السلطات الصحية البرازيلية اللاعبين بخرق قواعد الحجر الصحي رغم أن السلطات البرازيلية أمرتهم بالعزل الذاتي فورا قبل ساعات من انطلاق المواجهة.

ودخل أفراد من السلطات الصحية البرازيلية الملعب لإخراج اللاعبين من المباراة؛ ما دفع لاعبي منتخب الأرجنتين للانسحاب من المباراة فيما بعد.

وكان إميليانو مارتينيز وكريستيان روميرو وجيوفاني لوسيلسو ضمن التشكيلة الأساسية للأرجنتين عندما دخل مسؤولون من هيئة ”أنفيسا“ للرقابة الصحية في البرازيل الملعب لإيقاف المباراة بعد نحو خمس دقائق من بدايتها.

وقالت أنفيسا، إن القواعد البرازيلية واضحة بشأن منع القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا والهند خلال آخر 14 يوما من دخول البلاد، إلا في حال كانوا مواطنين برازيليين أو يتمتعون بإقامة دائمة.