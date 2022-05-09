صحف رياضية: "كريستيانو رونالدو سيبقى".. و"ميلان يضع يدا على لقب الدوري الإيطالي"

شكلت نتائج الأحد في الدوريات الأوروبية، التي شهدت فوز مانشستر سيتي الكبير على نيوكاسل وتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وعودة ميلان لصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على هيلاس فيرونا، وفوز أتلتيكو مدريد بديربي العاصمة الإسبانية على ريال مدريد، وفوز الإسباني كارلوس ألكارز ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بنتائج جائزة ميامي للفورمولا وان، ومستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، ورغبة برشلونة بالتعاقد مع نجم كبير.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس، وكتبت: ”تشارلي أنت رائع“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 1-0 في ديربي العاصمة الإسبانية في إطار الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يعاني لكنه في الطريق الصحيح للتأهل لدوري أبطال أوروبا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات سوق انتقالات برشلونة وهدفه الأول المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”التعاقد مع نجم“.

كما تحدثت عن فوز الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس وكتبت: ”البطل ألكاراز“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 1-0 في ديربي الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يهدر فرصا كثيرة لكن انتهى به الأمر بالمعاناة ليفوز“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، وكتبت: ”وحشي“.

كما تحدثت عن أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب، وكتبت: ”أنسو فاتي سهل“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 1-0 في ديربي العاصمة الإسبانية في إطار مباريات الدوري الإسباني، وكتبت: ”الديربي لأتلتيكو مدريد“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، وكتبت: ”مبارك“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 1-0 في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن مواجهات الدوري الإسباني، وكتبت: ”ممر باتجاه دوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بجائزة ميامي للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز يعود للمنصة“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد 5-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وابتعاده في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ليفربول، وتصريحات المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وكتبت: ”غوارديولا: كل البلد يرغب في أن يتوج يورغن كلوب باللقب“.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، وكتبت: ”رونالدو سيبقى“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نتائج لقاءات الدوري الفرنسي بفوز أولمبيك مارسيليا 3-0 على لوريان، وتعادل باريس سان جيرمان 2-2 أمام تروا، وهزيمة أولمبيك ليون أمام ميتز 3-2 وكتبت: ”انتصار قاتم“، و“باريس بقوة“، و“أولمبيك ليون الهندي الأوروبي“.

الصحيفة اهتمت بفوز فيرستابن بجائزة ميامي للفورمولا وان والإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة مدريد المفتوحة للتنس.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان على هيلاس فيرونا 3-1 واستعادته صدارة الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ميلان يتجاوز فيرونا 3-1 وعلى بعد 180 دقيقة من اللقب“، و“يد على لقب الدوري الإيطالي“.

الصحيفة اهتمت بجائزة ميامي للفورمولا وان، وكتبت: ”ماكس فيرستابن يروض الأحمر“.