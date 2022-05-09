ترتيب الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يقترب من اللقب بعد قرب نهاية الدوريات الأوروبية

اقترب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بعد قرب نهاية أغلب الدوريات وحفاظه على الصدارة بفارق جيد، إثر نهاية أسبوع شهدت فشل أغلب الهدافين في زيارة المرمى وتسجيل نقاط جديدة.

وحافظ ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني، على صدارة ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 68 نقطة من 34 هدفا، وتبقى أمامه جولة واحدة من الدوري الألماني ليحافظ على الجائزة التي توج بلقبها الموسم الماضي وأعادها للدوري الألماني بعد غياب طويل ومنذ تتويج أسطورة بايرن ميونخ غيرد مولر بالجائزة سنة 1970.

ويملك ليفاندوفسكي فارق 7 أهداف و14 نقطة عن مطارده المباشر الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، الذي يتبقى له لقاءان ويملك 54 نقطة من 27 هدفا.

فيما يحتل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، متصدر هدافي الدوري الإسباني، المركز الثالث برصيد 52 نقطة و26 هدفا ويتبقى أمامه 3 لقاءات ويبتعد عن الصدارة بفارق 8 أهداف و16 نقطة.

وصعد التشيكي باتريك تشيك، مهاجم باير ليفركوزن، للمركز الخامس رفقة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي برصيد 48 نقطة من 24 هدفا، وكان المهاجم التشيكي الوحيد الذي سجل أهدافا من المحتلين للمراكز العشرة الأولى في نهاية الأسبوع الماضي حيث سجل هدفين.

ويحتل الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، المركز السابع برصيد 46 نقطة من 23 هدفا، فيما يحتل المركز الثامن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 44 نقطة من 22 هدفا.

ومع اقتراب ليفاندوفسكي من حسم جائزة الحذاء الذهبي، فهو سيُحقق الجائزة للمرة الثانية في مسيرته الكروية، وبالتالي سيُعادل رقم عدة أساطير حققوا الجائزة مرتين خلال مسيرتهم.

وسيُعادل ليفاندوفسكي كلا من البرتغالي أوزيبيو، والألماني غير مولر، والروماني دودو جيورجيسكو، والبرتغالي فرناندو غوميش، والاسكتلندي آلي ماكويست، والبرازيلي ماريو جارديل، والفرنسي تييري هنري، والأوروغوايين دييغو فورلان ولويس سواريز.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1 – البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 68 نقطة – 34 هدفا.

2- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو): 54 نقطة – 27 هدفا.

3- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد): 52 نقطة – 26 هدفا.

4- التشيكي باتريك تشيك (باير ليفركوزن)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 48 نقطة – 24 هدفا.

6- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا / يوفنتوس): 46 نقطة – 23 هدفا.

7- المصري محمد صلاح (ليفربول): 44 نقطة – 22 هدفا.

8- الفرنسي وسام بن يدر (موناكو) والنرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند): 42 نقطة – 21 هدفا.

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– باقي الدوريات ما تحت المرتبة 22: عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.