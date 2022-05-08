صحف رياضية: ديربي مدريد دون ممر شرفي.. وإعصار ألكاراز.. وتوتنهام يصدم ليفربول في صراع المجد

شكل فوز برشلونة على ريال بيتيس وتأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد دون ممر شرفي، وبطولة مدريد المفتوحة للتنس التي شهدت تأهل الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز للنهائي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بفوز فريق نانت بلقب كأس فرنسا، وطواف إيطاليا للدراجات الهوائية، وجائزة ميامي للفورمولا وان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز لنهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس بعد الفوز في نصف النهائي على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وكتبت: ”ممر شرفي نحو ألكاراز“.

كما اهتمت الصحيفة بديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ديربي التأهل لدوري أبطال أوروبا بالنسبة لأتلتيكو مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال بيتيس 2-1 في الدوري الإسباني وتأهله لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”إلى دوري الأبطال“.

كما تحدثت الصحيفة عن ديربي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ديربي مدريد دون ممر شرفي“.

الصحيفة اهتمت بتأهل الإسباني كارلوس ألكاراز لنهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، وكتبت: ”السوبر ألكاراز“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 2-1 على ريال بيتيس وتأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكتبت: ”طائرة دوري الأبطال“.

كما تحدثت عن تأهل الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز لنهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، وكتبت: ”إعصار ألكاراز“.

الصحيفة اهتمت بديربي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ديربي دون ممر شرفي في واندا ميتروبوليتانو“.

آس

ركزت الصحيفة على النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، الذي بلغ نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس بعد إقصاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف النهائي، وكتبت: ”القاتل العملاق“.

كما تحدثت عن ديربي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ديربي التناقضات“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال بيتيس 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة يسقط ريال بيتيس بهدف من جودري ألبا في الدقيقة 94“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز سيمون ياتس بالمرحلة الثانية من طواف إيطاليا وانطلاق ثنائي فيراري لوكلير وسانز من المركزين الأول والثاني في جائزة ميامي للفورمولا وان.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز نانت بلقب كأس فرنسا بعد الفوز بالنهائي على نيس 1-0، وكتبت: ”أصفر المجد“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز لنهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس بعد الفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف النهائي، وكتبت: ”ألكاراز مسقط الملوك“.

الصحف البريطانية

ديلي إكسبريس

ركزت الصحيفة على تعادل ليفربول مع نظيره توتنهام بهدف لمثله، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعنونت: ”إرهاق.. توتنهام يصدم ليفربول في صراع المجد“.

وعن صفقة بيع تشيلسي، عنونت: ”صفقة بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني لتشيلسي.. بويلي وشركاؤه يوافقون على شراء البلوز من الروسي أبراموفيتش“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج يوفنتوس للسيدات بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الخامسة، وكتبت: ”سيدات يوفنتوس يتوجن بلقب الدوري الإيطالي الخامس“.

كما اهتت الصحيفة برأي المدرب برانديلي في الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، وكتبت: ”فلاهوفيتش سيسجل بحرا من الأهداف“.

الصحيفة اهتمت بانطلاقة ثنائي فيراري من المركزين الأول والثاني بجائزة ميامي للفورمولا وان ولقاء هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ضغط عال في فيرونا.. ميلان جاهز لتجاوز مضاد“.