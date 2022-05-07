ضربة جزاء تمنح نانت لقب كأس فرنسا على حساب نيس

هز لودوفيتش بلاس الشباك من ضربة جزاء في الشوط الثاني ليمنح نانت الفوز 1/0 على نيس اليوم السبت ولقب كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2000.

ولعب الفريقان بحذر في الشوط الأول في حضور إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

وانتزع نانت، الذي خسر مرتين أمام نيس في الدوري هذا الموسم، التقدم بعد الاستراحة مباشرة عندما سدد بلاس ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 47 بعد لمسة يد على هشام بوداوي.

وكان نيس، الذي بلغ النهائي لأول مرة منذ 1997، أنهى هيمنة باريس سان جيرمان على لقب كأس رابطة المحترفين عندما انتزع اللقب هذا الموسم لكنه فشل في اختراق دفاع نانت المنظم.

⏱𝟗𝟎+𝟓' C'est terminééééééééé ! 𝟏𝟗𝟕𝟗, 𝟏𝟗𝟗𝟗, 𝟐𝟎𝟎𝟎… 𝟐𝟎𝟐𝟐 ! 🏆 𝘓𝘦 𝘍𝘊 𝘕𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘶𝘱𝘦 𝘥𝘦 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦 !#CDF I #OGCNFCN 0-1 I #OnEstNantes pic.twitter.com/wpWhpB3c1S — FC Nantes (@FCNantes) May 7, 2022

وأنقذ ألبان لافونت حارس نانت عدة فرص من بينها محاولتان من أمين غويري.

وهذا هو اللقب الرابع لنانت، الذي نجا من الهبوط في الموسم الماضي، في البطولة وأيضا الرابع لمدربه أنطوان كومبواري الذي سبق له حصد اللقب مرتين كلاعب مع باريس سان جيرمان بالإضافة إلى مرة واحدة كمدرب مع الفريق ذاته.