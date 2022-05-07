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رياضة

ضربة جزاء تمنح نانت لقب كأس فرنسا على حساب نيس
تاريخ النشر: 07 مايو 2022 21:47 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2022 22:30 GMT

ضربة جزاء تمنح نانت لقب كأس فرنسا على حساب نيس

هذا هو اللقب الرابع لنانت والرابع لمدربه أنطوان كومبواري الذي سبق له حصد اللقب مرتين كلاعب مع باريس سان جيرمان بالإضافة إلى مرة واحدة كمدرب مع الفريق ذاته.

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المصدر: رويترز

هز لودوفيتش بلاس الشباك من ضربة جزاء في الشوط الثاني ليمنح نانت الفوز 1/0 على نيس اليوم السبت ولقب كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2000.

ولعب الفريقان بحذر في الشوط الأول في حضور إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

وانتزع نانت، الذي خسر مرتين أمام نيس في الدوري هذا الموسم، التقدم بعد الاستراحة مباشرة عندما سدد بلاس ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 47 بعد لمسة يد على هشام بوداوي.

وكان نيس، الذي بلغ النهائي لأول مرة منذ 1997، أنهى هيمنة باريس سان جيرمان على لقب كأس رابطة المحترفين عندما انتزع اللقب هذا الموسم لكنه فشل في اختراق دفاع نانت المنظم.

وأنقذ ألبان لافونت حارس نانت عدة فرص من بينها محاولتان من أمين غويري.

وهذا هو اللقب الرابع لنانت، الذي نجا من الهبوط في الموسم الماضي، في البطولة وأيضا الرابع لمدربه أنطوان كومبواري الذي سبق له حصد اللقب مرتين كلاعب مع باريس سان جيرمان بالإضافة إلى مرة واحدة كمدرب مع الفريق ذاته.

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