صحف رياضية: برشلونة وريال بيتيس "نهائي من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا".. و"يوفنتوس ينهار في جنوى"

شكلت لقاءات، اليوم السبت، في الدوريات الأوروبية، وتصريحات داني ألفيس عن أحقية كريم بنزيما في الكرة الذهبية، وتصريحات ألسكندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتطورات مستقبل كيليان مبابي، وتجديد برشلونة لعقد خافي، وبطولة مدريد المفتوحة للتنس، وفوز إنتر ميلان وعودته لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي ”مؤقتًا“، وخسارة يوفنتوس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع داني ألفيس مدافع برشلونة، وكتبت: ”ألفيس: كريم بنزيما يستحق الكرة الذهبية“.

كما تحدثت عن فوز ألكاراز على نادال في ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، وكتبت: ”الوريث يدوس بقوة“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني، اليوم السبت، وكتبت عن مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة: ”بيتيس وبرشلونة يلعبان من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”نهائي من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز ألكاراز على رافائيل نادال في ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، وكتبت: ”الأمير يفوز على الملك“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد، وصفقة كيليان مبابي، وكتبت: ”ريال مدريد لن يعطي مبابي لكي يخسر“.

كما اهتمت بتطورات تجديد برشلونة عقد خافي، وكتبت: ”تجديد عقد خافي في الطريق الصحيح“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اهتمام برشلونة بالبرتغالي بيرناردو سيلفا، وكتبت: ”الاهتمام ببيرناردو سيلفا“.

الصحيفة تحدثت عن نصف نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، وكتبت: ”نوفاك ديوكوفيتش يقيس نفسه أمام ألكاراز“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الفوز في فيلامارين يحسم التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت الصحيفة بانطلاق طواف إيطاليا للدراجات الهوائية، وفوز فان دير بويل بالمرحلة الأولى.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، وكتبت: ”تشيفرين: يويفا ليس احتكار“.

الصحيفة تحدثت عن فوز ألكاراز على نادال في ربع نهائي بطولة مدريد للتنس، وكتبت: ”في المرة الثالثة كان الفائز“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”نحن نحبهم“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نهائي كأس فرنسا بين نيس ونانت، وكتبت: ”أجنحة الرغبة“.

كما اهتمت بفوز موناكو على ليل 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”موناكو دائمًا أعلى“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على إمبولي بريمونتادا كبيرة في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”عودة الثور“، وعن هزيمة يوفنتوس أمام جنوى 2-1، كتبت: ”يوفنتوس ينهار في جنوى“.

كما اهتمت بروما مورينيو بعد التأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وكتبت: ”مورينيو عمدة ملعب الأولمبيكو“.

الصحيفة اهتمت بانطلاقة طواف إيطاليا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”فان دي بويل أول قميص وردي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس بعد الخسارة أمام جنوى في الدوري، وكتبت عن باولو ديبالا: ”ديبالا في نهائي كأس إيطاليا، صحيح؟“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز إنتر ميلان على إمبولي بعد ريمونتادا 4-2 وعودته مؤقتًا لصدارة الدوري الإيطالي، وكتبت: ”لاوتارو الأرقام القياسية.. إنتر ميلان يؤمن باللقب“.