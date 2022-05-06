تشيلي تطالب الفيفا بإقصاء الإكوادور من كأس العالم بسبب لاعب استخدم جواز سفر وشهادة ميلاد مزيفين

طلب الاتحاد التشيلي لكرة القدم من الاتحاد الدولي (الفيفا) البت في أهلية لاعب إكوادوري زاعما أنه استخدم جواز سفر وشهادة ميلاد مزيفين ما يثير الشكوك حول مشاركة الإكوادور في كأس العالم هذا العام.

وقالت تشيلي إنها تملك دليلا على أن بايرون كاستيو ظهير فريق برشلونة جواياكيل ولد في توماكو بكولومبيا العام 1995 وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية العام 1998 كما ورد في أوراقه الرسمية.

وتُظهر الوثائق بالطلب المقدم إلى الفيفا، والتي اطلعت عليها رويترز، شهادات ميلاده ”المزورة“ بجانب تحقيق إكوادوري داخلي يعترف بوجود تناقضات في وثائقه.

وذكر الاتحاد التشيلي في بيان ”من الواضح أن كل هذا معروف بشكل جيد من الاتحاد الإكوادوري“.

وأضاف ”لا يمكن لعالم كرة القدم أن يتجاهل كل هذه الأدلة. هذه الممارسات الخطيرة والمخالفة في تسجيل اللاعبين لا يمكن قبولها، خاصة عندما نتحدث عن مسابقة عالمية“.

وأشار إلى أنه أرسل أدلة إلى الفيفا وطلب التحقيق.

وأقر الفيفا بأنه ”تلقى شكوى رسمية من الاتحاد التشيلي“ لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وذكرت تقارير من الإكوادور في 2021 أنه تم قبول كاستيو مواطنا إكوادوريا ما يمكنه من اللعب للمنتخب الوطني.

وخاض كاستيو مباراته الأولى مع الإكوادور بعد خمسة أشهر من هذا القرار الذي ورد في صحيفة ”التليغراف“.

ونفى الاتحاد الإكوادوري ما اعتبرها ”شائعات لا أساس لها“ تهدف إلى زعزعة استقراره من الذين يريدون منع مشاركته في نهائيات قطر.

وقال في بيان: ”يجب أن نؤكد (ونعلن) أن بايرون كاستيو إكوادوري بكل السبل القانونية“.

وقد تتسبب عدم أهلية كاستيو المحتملة في مشكلة للإكوادور، وهي واحدة من أربع دول في أمريكا الجنوبية تأهلت حتى الآن بطريقة مباشرة إلى كأس العالم في قطر بين نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول هذا العام.

ولعب كاستيو ثماني مباريات من إجمالي 18 بالتصفيات مع الإكوادور وحصد خلالها الفريق 14 من 26 نقطة.

وإذا خسرت الإكوادور نقاط المباريات التي شارك فيها كاستيو ربما تفقد مكانها في كأس العالم.

واحتلت تشيلي المركز السابع في التصفيات برصيد 19 نقطة لكن إدواردو كارليتسو محامي الاتحاد التشيلي قال إنه إذا حصلت تشيلي على نقاط من مباراتي الإكوادور التي شارك فيهما كاستيو ستتأهل لكأس العالم بدلا من منافستها.

وأوضح كارليتسو ”يجب أن تحصل تشيلي على النقاط وبالتالي ستصعد للمركز الرابع. حجم الأدلة لدينا لا يصدق“.

وهذا النزاع الثاني على التوالي الذي تتورط فيه تشيلي بتصفيات كأس العالم.

ففي الطريق إلى نسخة 2018 في روسيا عوقبت بوليفيا بسبب مشاركة لاعب بطريقة غير قانونية أمام تشيلي وبيرو، وتم احتساب فوز الفريقين 3/0.

ولم تؤثر النقاط على تشيلي، التي لم تتأهل، لكنها كانت حاسمة لبيرو لتبلغ نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1982.