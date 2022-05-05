الشرطة تتدخل لوقف اشتباكات عنيفة بين مشجعي مارسيليا وفينوورد (فيديو)

تدخلت الشرطة الفرنسية لوقف اشتباكات عنيفة بين مشجعي أولمبيك مارسيليا وفينوورد قبل مباراة إياب الدور قبل النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم في استاد فيلودروم اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قضبانا حديدية استخدمت في اعتداءات وحشية وتحطيم سيارات، فيما تجاهد الشرطة للسيطرة على الوضع واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

اشتباكات جماهير مارسيليا مع جمهور فينورد خارج الملعب قبل المباراه ب ساعه pic.twitter.com/nF0nijvoMZ — شبّاب الروقي (@SAlroqii) May 5, 2022

وخفت حدة الاشتباكات بحلول انطلاق المباراة الساعة الثامنة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش).

وقال آرنه سلوت مدرب فينوورد للصحفيين إن حافلة الفريق تم رشقها بحجر في طريقها إلى الاستاد في رحلة طال وقتها، حيث كافحت الشرطة لتوجيه الفريق الهولندي وسط حشود الجماهير.

وهذه أحدث واقعة في سلسلة من حوادث الشغب الجماهيري في كرة القدم الفرنسية هذا الموسم.

وقالت وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو إن مستقبل كرة القدم للمحترفين في البلاد معرض للخطر بعد إلغاء مباراة في دوري الدرجة الأولى بين أولمبيك ليون ومرسيليا في نوفمبر تشرين الثاني بسبب العنف.

وأُجبر سانت إيتيين على اللعب خلف أبواب مغلقة هذا الشهر بسبب سوء سلوك المشجعين.