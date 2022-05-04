الصحف الرياضية: غوارديولا ضد ملحمة البرنابيو.. المعركة النهائية.. وليفربول يطارد السابعة

شكل تأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه على فياريال في إياب نصف النهائي 3-2، ولقاء إياب نصف النهائي الثاني بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار تجديد عقود لاعبي برشلونة، وتأهل برشلونة لنصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة، ونتائج بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”قوموا بالإحماء.. لنلعب“.

الصحيفة تحدثت عن تأهل ليفربول للنهائي بعد فوزه في إياب نصف النهائي على فياريال 3-2، وكتبت: ”الشرف لفياريال“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة، وكتبت: ”غافي التجديد القادم“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة بعد الفوز على بايرن ميونخ في اللقاء الخامس، وكتبت: ”إلى المربع النهائي“.

كما اهتمت الصحيفة بدوري أبطال أوروبا من خلال لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف النهائي، وإقصاء فياريال أمام ليفربول بعد الخسارة 3-2 في إياب نصف النهائي، وكتبت: ”غوارديولا ضد ملحمة البرنابيو“، و“فياريال كان التأهل بيده“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”بايرن ميونخ يضغط لتجديد عقد ليفاندوفسكي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة، وكتبت: ”إلى بلغراد“.

كما اهتمت الصحيفة بإقصاء فياريال أمام ليفربول بعد الخسارة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 3-2، وكتبت: ”الحلم استمر نصف لقاء“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”المعركة النهائية“.

آس

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”السحر الأبيض“.

كما تحدثت عن إقصاء فياريال بعد الهزيمة أمام ليفربول 3-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”الحلم استمر لشوط واحد“.

الصحيفة اهتمت برفض أتلتيكو مدريد القيام بممر شرفي لريال مدريد، وكلاسيكو في الدوري الأوروبي لكرة السلة بنصف النهائي بعد تأهل برشلونة، ونتائج بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قلب تأخره بهدفين للفوز 3-2 أمام فياريال في إياب نصف النهائي، وكتبت: ”فابينو 4″ و“شهد يورغن كلوب عودة نجومه الذين طاردوا النتيجة في الشوط الثاني بشكل ملحمي ليبلغوا نهائي دوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت الصحيفة بمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف النهائي وتصريحات كيفن دي بروين.

كما اهتمت بالإسباني رافائيل نادال نجم التنس العالمي، وكتبت: ”نادال يبدأ في مدريد طريق باريس“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”عكس القمم“.

كما اهتمت بتأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما قلب تأخره بهدفين لفوز 3-2 على فياريال في إياب نصف النهائي، وكتبت: ”ليفربول بوجهين“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، وكتبت: ”ديبالا اختار بالفعل.. إنتر ميلان ديبالا لك“.

كما اهتمت بصراع الدوري الإيطالي، حيث يملك ميلان مصيره بيده، وكتبت: ”بيولي دون خوف“.

الصحيفة اهتمت بتأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا، ولقاء إياب نصف النهائي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، وكتبت: ”رعشة وريمونتادا كبيرة.. ليفربول يطارد السابعة.. وغوارديولا يحاول مرة أخرى لكن احترس من أنشيلوتي“.