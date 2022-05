"يويفا" يستبعد روسيا من بطولة أوروبا للسيدات وتصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الإثنين، استبعاد روسيا من بطولة أوروبا للسيدات المقررة في يوليو تموز، وكذلك من التصفيات المؤهلة لكأس العالم العام المقبل؛ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستحل البرتغال محل روسيا في البطولة المقررة بين السادس و31 يوليو تموز في إنجلترا، لتنضم إلى هولندا والسويد وسويسرا في المجموعة الثالثة.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.

Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.

Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.

— UEFA (@UEFA) May 2, 2022