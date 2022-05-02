"يويفا" يستبعد روسيا من بطولة أوروبا للسيدات وتصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الإثنين، استبعاد روسيا من بطولة أوروبا للسيدات المقررة في يوليو تموز، وكذلك من التصفيات المؤهلة لكأس العالم العام المقبل؛ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستحل البرتغال محل روسيا في البطولة المقررة بين السادس و31 يوليو تموز في إنجلترا، لتنضم إلى هولندا والسويد وسويسرا في المجموعة الثالثة.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022. Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C. Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season. More info: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 2, 2022

كما أعلن اليويفا أن روسيا أصبحت غير مؤهلة لاستضافة بطولة أوروبا للرجال في 2028 أو 2032، وقال إن المنتخب الروسي لن يشارك في دوري الأمم لموسم 2022/2023.

وقال الاتحاد الأوروبي إن قراره باستبعاد روسيا يتماشى مع لوائحه التي تنص على أنه يجب على كل مقدم عرض ”ألا يتصرف بطريقة قد تؤدي إلى تشويه سمعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو اللعبة أو عملية التقدم بالعروض ذاتها“.

وبالإضافة إلى ذلك لن تنافس الأندية الروسية في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

The UEFA Executive Committee has today declared the bid submitted by the Football Union of Russia to host UEFA EURO 2028 or UEFA EURO 2032 as ineligible. This is one of several decisions relating to the on-going suspension of Russian teams and clubs from UEFA competitions. — UEFA (@UEFA) May 2, 2022

وسيشارك الفائز بالدوري الاسكتلندي بدلا من زينيت سان بطرسبرغ بطل روسيا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن لجنته التنفيذية اتخذت القرارات ”لضمان إقامة المسابقات بسلاسة في بيئة آمنة لجميع الأطراف المعنية“.

وذكر البيان أيضا أن روسيا لن تشارك في دوري الأمم الذي ينطلق في يونيو حزيران وسيتم استبعادها تلقائيا من مجموعتها في الدرجة الثانية.

وأوقف اليويفا والاتحاد الدولي (الفيفا) بالفعل المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في المنافسات الدولية حتى إشعار آخر؛ بسبب غزو البلاد لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“.

وبناء على هذه العقوبات تقدم لايبزيغ الألماني لدور الثمانية في الدوري الأوروبي هذا الموسم على حساب سبارتاك موسكو بعد إلغاء مواجهة دور الستة عشر بينهما.

وفي مارس آذار، رفضت محكمة التحكيم الرياضية استئنافا من الاتحاد الروسي لكرة القدم لتجميد الإيقاف المفروض من الفيفا؛ مما أنهى فعليا آمال روسيا في المنافسة في كأس العالم للرجال في قطر.

وأعلنت العديد من الاتحادات الوطنية لكرة القدم رفضها اللعب أمام روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا بما في ذلك بولندا والسويد وجمهورية التشيك.