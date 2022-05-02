رياضة

"يويفا" يستبعد روسيا من بطولة أوروبا للسيدات وتصفيات كأس العالم
تاريخ النشر: 02 مايو 2022 18:58 GMT
تاريخ التحديث: 02 مايو 2022 19:35 GMT

"يويفا" يستبعد روسيا من بطولة أوروبا للسيدات وتصفيات كأس العالم

في مارس آذار، رفضت محكمة التحكيم الرياضية استئنافا من الاتحاد الروسي لكرة القدم لتجميد الإيقاف المفروض من الفيفا؛ مما أنهى فعليا آمال روسيا في المنافسة في كأس العالم للرجال في قطر.

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المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الإثنين، استبعاد روسيا من بطولة أوروبا للسيدات المقررة في يوليو تموز، وكذلك من التصفيات المؤهلة لكأس العالم العام المقبل؛ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستحل البرتغال محل روسيا في البطولة المقررة بين السادس و31 يوليو تموز في إنجلترا، لتنضم إلى هولندا والسويد وسويسرا في المجموعة الثالثة.

كما أعلن اليويفا أن روسيا أصبحت غير مؤهلة لاستضافة بطولة أوروبا للرجال في 2028 أو 2032، وقال إن المنتخب الروسي لن يشارك في دوري الأمم لموسم 2022/2023.

وقال الاتحاد الأوروبي إن قراره باستبعاد روسيا يتماشى مع لوائحه التي تنص على أنه يجب على كل مقدم عرض ”ألا يتصرف بطريقة قد تؤدي إلى تشويه سمعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو اللعبة أو عملية التقدم بالعروض ذاتها“.

وبالإضافة إلى ذلك لن تنافس الأندية الروسية في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وسيشارك الفائز بالدوري الاسكتلندي بدلا من زينيت سان بطرسبرغ بطل روسيا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن لجنته التنفيذية اتخذت القرارات ”لضمان إقامة المسابقات بسلاسة في بيئة آمنة لجميع الأطراف المعنية“.

وذكر البيان أيضا أن روسيا لن تشارك في دوري الأمم الذي ينطلق في يونيو حزيران وسيتم استبعادها تلقائيا من مجموعتها في الدرجة الثانية.

وأوقف اليويفا والاتحاد الدولي (الفيفا) بالفعل المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في المنافسات الدولية حتى إشعار آخر؛ بسبب غزو البلاد لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“.

وبناء على هذه العقوبات تقدم لايبزيغ الألماني لدور الثمانية في الدوري الأوروبي هذا الموسم على حساب سبارتاك موسكو بعد إلغاء مواجهة دور الستة عشر بينهما.

وفي مارس آذار، رفضت محكمة التحكيم الرياضية استئنافا من الاتحاد الروسي لكرة القدم لتجميد الإيقاف المفروض من الفيفا؛ مما أنهى فعليا آمال روسيا في المنافسة في كأس العالم للرجال في قطر.

وأعلنت العديد من الاتحادات الوطنية لكرة القدم رفضها اللعب أمام روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا بما في ذلك بولندا والسويد وجمهورية التشيك.

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