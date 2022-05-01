الصحف الرياضية: "لقب الدوري الإسباني أبيض".. "وداعا ملك سوق الانتقالات".. و"كل شيء حول فلاهوفيتش"

شكل تتويج ريال مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني إثر فوزه على إسبانيول 4-0، ووفاة وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتأهل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وصفقة انتقال الصربي دوشان فلاهوفيتش ليوفنتوس، ونتائج لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية وأبرز لقاءات اليوم الأحد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني إثر الفوز على إسبانيول 4-0، وكتبت: ”أبطال وهناك 35 لقبا“.

كما اهتمت الصحيفة بهزيمة أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو 2-0 في الدوري الإسباني، وتأهل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

الصحيفة اهتمت بتواجد بطلي التنس الإسبانيين كارلوس ألكاراز ورافائيل نادال في ملعب سانتياغو بيرنابيو، وكتبت: ”ألكاراز ونادال يتلقيان الحب من سانتياغو بيرنابيو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل سيدات برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات رغم الهزيمة في إياب نصف النهائي أمام فولفسبورغ، وكتبت: ”إلى النهائي“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”للفوز رفقة أنسو فاتي“.

الصحيفة اهتمت بتتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني رسميا إثر الفوز على إسبانيول 4-0، وكتبت: ”ريال مدريد بطل الدوري الإسباني“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بمجموع اللقاءين أمام فولفسبورغ 5-3، وكتبت: ”إلى النهائي“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”عودة أنسو فاتي“.

الصحيفة اهتمت بتتويج ريال مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني بعد الفوز على إسبانيول 4-0، وكتبت: ”لقب الدوري الإسباني أبيض“.

كما اهتمت بوفاة الوكيل الشهير مينو رايولا، وكتبت: ”وفاة مينو رايولا عن عمر ناهز 54 عاما وكيل إيرلينغ هالاند“.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني بعد الفوز على إسبانيول 4-0، وكتبت: ”أبطال“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء برشلونة وريال مايوركا، وكتبت: ”أنسو فاتي لإيقاف السقوط“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو 2-0، وكتبت: ”يا لها من ضربة“.

كما اهتمت بتأهل برشلونة للسيدات لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة في إياب نصف النهائي أمام فولفسبورغ 2-0، وكتبت: ”برشلونة قاوم ويعود للنهائي“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات في الدوري الإيطالي وصفقة الصربي دوشان فلاهوفيتش نحو يوفنتوس، وكتبت: ”كل شيء حول فلاهوفيتش“.

الصحيفة اهتمت بوفاة الوكيل الشهير مينو رايولا، وكتبت: ”وفاة مينو رايولا تحدث اضطرابا في الدوري الإيطالي“.

كما اهتمت بتتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد بطل الدوري الإسباني“.

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءات الأحد في الدوري الإيطالي، وفوز نابولي على ساسولو 6-1 وكتبت: ”ميلان يخاطر أمام فيورنتينا وإنتر ميلان يرحل لأودينيزي.. ونابولي يعود“، و“احترس من الفخاخ“.

كما اهتمت الصحيفة بوفاة مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير، وكتبت: ”وداعا ملك سوق الانتقالات“.