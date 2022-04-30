رياضة

طرابزون يحرز لقب الدوري التركي لأول مرة في 38 عاما
تاريخ النشر: 30 أبريل 2022 20:18 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2022 20:30 GMT

طرابزون يحرز لقب الدوري التركي لأول مرة في 38 عاما

أحرز طرابزون لقب الدوري التركي لكرة القدم لأول مرة في 38 عاما، اليوم السبت، ليشعل احتفالات آلاف المشجعين داخل الملعب وخارجه. وضمن طرابزون حصد اللقب بالتعادل 2-2

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المصدر: رويترز

أحرز طرابزون لقب الدوري التركي لكرة القدم لأول مرة في 38 عاما، اليوم السبت، ليشعل احتفالات آلاف المشجعين داخل الملعب وخارجه.

وضمن طرابزون حصد اللقب بالتعادل 2-2 مع أنطاليا سبور، ليتقدم بتسع نقاط على فناربخشه صاحب المركز الثاني قبل ثلاث جولات على الوصول إلى نهاية الموسم.

وفي ظل تفوق طرابزون على منافسه في المواجهة المباشرة، فإنه سيضمن البقاء على الصدارة حتى نهاية الموسم.

وسيطر غلطة سراي وفناربخشه وبشيكتاش، وهي أندية إسطنبول، على اللقب بحصد 57 من 65 لقبا للدوري على مدار السنوات.

وكان طرابزون أول ناد يكسر هيمنة ”الثلاثة الكبار“ عندما أحرز لقب الدوري في موسم 1975-1976.

وبدأ طرابزون فترة هيمنة وتوج باللقب خمس مرات متتالية، ثم أضاف لقبا جديدا في موسم 1983-1984.

واقترب طرابزون في مرات عديدة من حصد اللقب، أشهرها في موسم 2010-2011، لكن الجماهير انتظرت طويلا حتى تحتفل بلقب جديد.

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