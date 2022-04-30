طرابزون يحرز لقب الدوري التركي لأول مرة في 38 عاما

أحرز طرابزون لقب الدوري التركي لكرة القدم لأول مرة في 38 عاما، اليوم السبت، ليشعل احتفالات آلاف المشجعين داخل الملعب وخارجه.

وضمن طرابزون حصد اللقب بالتعادل 2-2 مع أنطاليا سبور، ليتقدم بتسع نقاط على فناربخشه صاحب المركز الثاني قبل ثلاث جولات على الوصول إلى نهاية الموسم.

وفي ظل تفوق طرابزون على منافسه في المواجهة المباشرة، فإنه سيضمن البقاء على الصدارة حتى نهاية الموسم.

🌊 Bitiş düdüğüyle beraber yaşanan coşku! Trabzonspor'da taraftarlar ve futbolcular şampiyonluğu kutluyor! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/812VDdNh2X — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 30, 2022

وسيطر غلطة سراي وفناربخشه وبشيكتاش، وهي أندية إسطنبول، على اللقب بحصد 57 من 65 لقبا للدوري على مدار السنوات.

وكان طرابزون أول ناد يكسر هيمنة ”الثلاثة الكبار“ عندما أحرز لقب الدوري في موسم 1975-1976.

وبدأ طرابزون فترة هيمنة وتوج باللقب خمس مرات متتالية، ثم أضاف لقبا جديدا في موسم 1983-1984.

واقترب طرابزون في مرات عديدة من حصد اللقب، أشهرها في موسم 2010-2011، لكن الجماهير انتظرت طويلا حتى تحتفل بلقب جديد.