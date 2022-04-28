بوكيتينو: سأبقى مع باريس سان جيرمان بنسبة 100% وكذلك مبابي

أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان بقاءه في النادي الفرنسي بنسبة 100%، وكذلك المهاجم الشاب كيليان مبابي، نافيًا ما تردد عن قرب إقالته من منصبه ورحيل مبابي إلى ريال مدريد.

وقال المدير الفني الأرجنتيني في مؤتمر صحفي نشرت وقائعه صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، يوم الخميس: ”اليوم سأبقى بنسبة 100٪ في باريس سان جيرمان، العام المقبل، وسيكون كيليان مبابي هناك أيضًا“.

وتابع المدرب: ”بسبب ما أشعر به وأدركه، ولكن أيضًا لأنني لا أريد أي شيء آخر، وأعتقد أن مبابي سيبقى 100٪، الموسم المقبل. لكن في كرة القدم لا تعرف أبدًا، يمكنك توقع أشياء كثيرة“ .

وعلى الرغم من تتويجه بلقب الدوري الفرنسي، يوم السبت الماضي، قبل 4 جولات على النهاية، إلا أن باريس سان جيرمان يفكر بمستقبل كل من بوكيتينو والمدير الرياضي ليوناردو، حسبما ذكرت ”سكاي سبورتس“.

ولم يجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان، وبات قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة مجانية، نهاية الموسم الحالي.

ولا يزال مالكو النادي غير راضين عن أداء الفريق في دوري أبطال أوروبا، بعد أن خرجوا من دور الستة عشر أمام ريال مدريد، على الرغم من ضم الفريق الثلاثي الهجومي الناري ليونيل ميسي، ونيمار، ومبابي.

وكان موقف بوكيتينو غير مؤكد لبعض الوقت، وقد أبلغت مجموعة متنوعة من المصادر ”سكاي سبورتس“ أنه كان أيضًا غير راضٍ وغير مستقر في فرنسا لفترة طويلة.

والمدير الفني البالغ من العمر 50 عامًا، والذي أجرى مقابلة مع مانشستر يونايتد قبل تعيين إريك تين هاغ، وكان مرتبطًا أيضًا بالعودة إلى توتنهام هوتسبير، الصيف الماضي، لا يزال يعيش في فندق في باريس حتى بضعة أشهر، بينما لا تزال عائلته مستقرة في لندن، ويقال إنه محبط من التأثير المحدود الذي كان قادرًا على إحداثه على فلسفة النادي، خاصة سياسة التعاقدات.

وقاد ذلك ليوناردو، الذي اعترف، الأسبوع الماضي، بأنني ”ارتكبت أخطاء في التعاقدات والإدارة“ ، ويقال إن بوكيتينو كان له رأي محدود في معظم تعاقدات، الصيف الماضي، باستثناء الظهير الأيمن أشرف حكيمي، في حين أنه لم يرغب في بعض التعاقدات الجديدة على الإطلاق، بما في ذلك المدافع سيرجيو راموس.

وعن نيمار قال المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير : ”نحن نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في العالم، وكان مستواه متقلبًا مثل الفريق بأكمله“.

وذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان فتح باب الرحيل أمام نيمار عقب نهاية الموسم، فيما سيبقى ليونيل ميسي لموسم واحد على الأقل.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ إن ميسي سيبقى لموسم إضافي واحد على الأقل حيث يستعد النادي لبناء الفريق حول النجم الأرجنتيني -على الأرجح- تحت قيادة مدرب جديد.