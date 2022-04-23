ميسي ومبابي وبوكيتينيو يحققون عدة أرقام مهمة مع باريس سان جيرمان بعد التتويج بالدوري الفرنسي

حقق ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة رقما قياسيا جديدا بفوزه بأول ألقابه مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، حيث رفع رصيده من الألقاب إلى 35 لقبًا في مسيرته.

وقال موقع إحصائيات ”سكواكا“ على الإنترنت، إن قائد الأرجنتين حصد عشرة ألقاب لليغا مع برشلونة وسبعة للسوبر المحلية، ومثلها لكأس ملك إسبانيا، وأربعة لدوري أبطال أوروبا، وثلاثة لكأس السوبر الأوروبي، ومثلها لكأس العالم للأندية، وكل ذلك مع النادي الكتالوني، قبل أن يضيف أول ألقابه مع سان جيرمان بفوزه بلقب الدوري الفرنسي لأول مرة.

وعادل باريس سان جيرمان الرقم القياسي بحصد لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بعد التعادل 1-1 مع ضيفه لانس، اليوم السبت.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة قبل أربع جولات من النهاية، متقدما بفارق 16 نقطة على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب، الذي يحل ضيفا على ستاد رانس، غدا الأحد.

باريس سان جيرمان يتعادل مع لانس ويتوج بطلا للدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه https://t.co/rTax1QGna3 pic.twitter.com/MbPDlpFPfN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

وأصبح باريس سان جيرمان يتقاسم الرقم القياسي مع سانت إيتيين الذي نال عشرة ألقاب في الفترة ما بين 1957 و1981.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن نجاح ميسي الأول مع الفريق الفرنسي جاء بعد موسم صعب ولحظات جيدة وسيئة، لكن اللاعب الأرجنتيني، شيئًا فشيئًا، كان يشعر بالتحسن.

ولم يقدم ميسي، الذي انضم في صفقة انتقال مجاني قادما من برشلونة وسط ضجة كبيرة، المستوى المتوقع، وأحرز أربعة أهداف فقط في 22 مباراة.

ومرر قائد الأرجنتين 13 تمريرة حاسمة، لكن الثلاثي الهجومي الذي شكله مع كيليان مبابي ونيمار تألق فقط في نهاية الموسم بعد الخروج من دوري الأبطال.

ويرتبط ميسي بعلاقة حب مع البطولات، إذ إنه خلال 17 عامًا قضاها في برشلونة احتفل بعشرة ألقاب للدوري، وهو دليل على الهيمنة المطلقة التي تمتع بها النادي الكتالوني في القرن الحادي والعشرين.

احتفال ميسي ونيمار بلقب الدوري الفرنسي.#باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/DpopMyZuNc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

في المقابل، ساهم مبابي بشكل مباشر في 179 هدفًا في 179 مباراة بالدوري الفرنسي، حيث سجل 129 هدفا وصنع 50 تمريرة حاسمة وخمسة ألقاب، وتم اختياره في تشكيلة العام أربع مرات، وحصد الحذاء الذهبي لأفضل هداف ثلاث مرات، ومثلها جائزة أفضل لاعب شاب، ومرتين أفضل لاعب في الموسم.

وحقق مبابي كل هذه الأرقام القياسية رغم أن عمره لا يزال 23 عاما، لكن في حال انتقاله إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، ورحيله عن باريس سان جيرمان، سيكون قد ختم مسيرته مع النادي الباريسي بلقب مهم.

كما أحرز ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان والقائد السابق للفريق حينما كان لاعبا، أول ألقابه كمدير فني، إذ إنه قاد توتنهام هوتسبير عدة سنوات، لكن الدوري الفرنسي مع سان جيرمان هو أول ألقابه كمدير فني.