باريس سان جيرمان يتعادل مع لانس ويتوج بطلا للدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه

تعادل باريس سان جيرمان مع نظيره لانس، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”حديقة الأمراء“، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين، ليتوج الفريق الباريسي بطلا لبطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021-2022، للمرة العاشرة في تاريخه.

وسجل هدف باريس سان جيرمان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تصويبة صاروخية بيسراه، في الدقيقة 68، بينما تعادل للانس كورينتين جيان في الدقيقة 88.

وكان يكفي سان جيرمان نقطة واحدة للتتويج باللقب.

ميسي يسجل هدف تتويج #باريس_سان_جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، صاروخ لا يصد ولا يرد.#باريس_سان_جيرمان_لانس pic.twitter.com/eQBCOjr5bD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة قبل أربع جولات من النهاية، متقدما بفارق 16 نقطة على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب، والذي يحل ضيفا على ستاد رانس غدا الأحد.

وأصبح باريس سان جيرمان يتقاسم الرقم القياسي مع سانت إيتيين، الذي نال عشرة ألقاب في الفترة ما بين 1957 و1981.

وشارك ليونيل ميسي في الدوري الفرنسي هذا الموسم بـ21 مباراة، وسجل 4 أهداف، وقدم 13 أسيست.

وواجه باريس ضيفه لانس في 85 مواجهة سابقة بالدوري الفرنسي من قبل، حقق الفوز في 41 مباراة و20 تعادلا وتلقى 24 هزيمة.

كما سجل كيليان مبابي هدفا واحدا على الأقل في آخر 6 مُباريات على البارك دي برانس، وهي ثاني أطول سلسلة بعد زلاتان إبراهيموفيتش بـ 9 مُباريات .

ويعتبر باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد هذا الموسم الذي لم يهزم على أرضه في الدوري، (15 فوزًا وتعادلًا واحدًا).

لكن اللقب لم يكن كافيا، إذ غادرت مجموعة من جماهير باريس سان جيرمان الملعب قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة تعبيرا عن إحباطها بالخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وودع الفريق الفرنسي دوري الأبطال عندما فرط في تفوقه 2-صفر في النتيجة الإجمالية ليخسر 3-2 أمام ريال مدريد في غضون 15 دقيقة.

ولم تظهر بعض الجماهير دعمها للفريق على الرغم من الفوز بآخر أربع مباريات في الدوري وتسجيل 16 هدفا.

وتعرض باريس سان جيرمان لضغط مبكر قبل أن يبدأ في العودة في الدقيقة 20 بعد تعاون بين ميسي وكيليان مبابي ونيمار ليسدد اللاعب البرازيلي كرة منخفضة مرت إلى خارج الملعب.

وأنقذ الحارس جان-لوي ليكا كرة من أشرف حكيمي، وأهدر مبابي فرصتين، لكن لانس شكل خطورة عبر سيكو فوفانا وجوناتان كلوس.

وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد باريس سان جيرمان بنهاية الشوط الأول.

وحصل دانسو على إنذار آخر لعرقلة نيمار ليُطرد في الدقيقة 57.

ومن الركلة الحرة أنقذ ليكا تسديدة رائعة من ميسي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 68 بتسديدة من 25 مترا بعد تمريرة من نيمار.

وهتفت مجموعة من الجماهير باسم ميسي لكن مجموعة أخرى تركت الملعب بعد ذلك بسبع دقائق.

وألقى ذلك بسحابة كئيبة على الاحتفالات باللقب الوحيد للنادي هذا الموسم، والذي بسببه أصبح ماركو فيراتي اللاعب الوحيد الذي يحرز لقب الدوري الفرنسي ثماني مرات.

وما زال لانس، الفائز بآخر ثلاث مباريات، ينافس على إنهاء الموسم بين أول ثلاثة مراكز إذ يحتل المركز السابع وله 54 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن موناكو الذي انتصر 4-1 على مضيفه سانت إيتيين في وقت سابق من اليوم.

وكانت المباراة باستاد جيفري جيشار توقفت لنحو نصف ساعة بعد إشعال الألعاب النارية في المدرجات.

ويأتي أولمبيك ليون ثامنا برصيد 52 نقطة عقب تغلبه 5-2 على مونبلييه.