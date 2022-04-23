بايرن ميونخ يسقط بروسيا دورتموند ويتوج بطلا للدوري الألماني للمرة الـ32 في تاريخه

حقق بايرن ميونخ فوزا ثمينا على حساب نظيره بروسيا دورتموند، بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ31، ليتوج بطلا للدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي، والـ32 في تاريخه.

سجل أهداف بايرن ميونخ، سيرج غنابري وروبرت ليفاندوفسكي وجمالا موسيالا، في الدقائق 15 و34 و83، في حين سجل هدف دورتموند الوحيد إيمري تشان من ضربة جزاء في الدقيقة 52.

ورفع بايرن ميونخ رصيده بعد الفوز إلى 75 نقطة بفارق 12 نقطة عن دورتموند، قبل 3 جولات من نهاية البوندسليغا، وبالتالي يحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

وحقق بايرن ميونخ 24 فوزًا بالدوري هذا الموسم مقابل 20 لصالح دورتموند، بينما تلقى البايرن 4 هزائم مقابل 7 خسائر لمنافسه.

منذ 2013 حتى 2022، الدوري الألماني يعرف بطلًا واحدًا بايرن ميونخ 👏💥 pic.twitter.com/XfbKSos2jV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

ويتفوق بايرن هجوميًا بتسجيل 92 هدفًا في 31 مباراة، وهو صاحب الهجوم الأقوى بالدوري، بينما سجل دورتموند 76 هدفًا، وهو صاحب ثاني أقوى هجوم.

ويملك البايرن أقوى دفاع، وتلقى مرماه 30 هدفًا، بينما استقبل مرمى دورتموند 43 هدفًا.

وفاز بايرن ميونخ بنتيجة 3-2 في آخر لقاء جمعه بمنافسه دورتموند، يوم 4 ديسمبر الماضي، ببطولة الدوري، كما أن البايرن خرج منتصرًا في آخر 7 لقاءات أمام دورتموند.

وكان الفوز الأخير من نصيب بروسيا دورتموند على بايرن ميونخ، يوم 3 أغسطس 2019، ببطولة كأس السوبر الألماني بنتيجة 2-0.