رياضة

بايرن ميونخ يسقط بروسيا دورتموند ويتوج بطلا للدوري الألماني للمرة الـ32 في تاريخه
تاريخ النشر: 23 أبريل 2022 18:25 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2022 18:55 GMT

بايرن ميونخ يسقط بروسيا دورتموند ويتوج بطلا للدوري الألماني للمرة الـ32 في تاريخه

حقق بايرن ميونخ فوزا ثمينا على حساب نظيره بروسيا دورتموند، بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ31، ليتوج بطلا للدوري الألماني

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق بايرن ميونخ فوزا ثمينا على حساب نظيره بروسيا دورتموند، بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ31، ليتوج بطلا للدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي، والـ32 في تاريخه.

سجل أهداف بايرن ميونخ، سيرج غنابري وروبرت ليفاندوفسكي وجمالا موسيالا، في الدقائق 15 و34 و83، في حين سجل هدف دورتموند الوحيد إيمري تشان من ضربة جزاء في الدقيقة 52.

ورفع بايرن ميونخ رصيده بعد الفوز إلى 75 نقطة بفارق 12 نقطة عن دورتموند، قبل 3 جولات من نهاية البوندسليغا، وبالتالي يحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

وحقق بايرن ميونخ 24 فوزًا بالدوري هذا الموسم مقابل 20 لصالح دورتموند، بينما تلقى البايرن 4 هزائم مقابل 7 خسائر لمنافسه.

ويتفوق بايرن هجوميًا بتسجيل 92 هدفًا في 31 مباراة، وهو صاحب الهجوم الأقوى بالدوري، بينما سجل دورتموند 76 هدفًا، وهو صاحب ثاني أقوى هجوم.

ويملك البايرن أقوى دفاع، وتلقى مرماه 30 هدفًا، بينما استقبل مرمى دورتموند 43 هدفًا.

وفاز بايرن ميونخ بنتيجة 3-2 في آخر لقاء جمعه بمنافسه دورتموند، يوم 4 ديسمبر الماضي، ببطولة الدوري، كما أن البايرن خرج منتصرًا في آخر 7 لقاءات أمام دورتموند.

وكان الفوز الأخير من نصيب بروسيا دورتموند على بايرن ميونخ، يوم 3 أغسطس 2019، ببطولة كأس السوبر الألماني بنتيجة 2-0.

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