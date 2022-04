الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يتجه عشاق الكرة الألمانية، مساء اليوم السبت، إلى ملعب (أليانز آرينا) لمتابعة كلاسيكو المرتقب بين بايرن ميونخ وضيفه بروسيا دورتموند في قمة الجولة الـ 31 من عمر البوندسليغا.

وترصد شبكة (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند في كلاسيكو الدوري الألماني:

Beware the @FCBayernEN No.9️⃣ for he shall not rest in his pursuit of glory. 🙌#DerKlassiker pic.twitter.com/wqg31I2cK3 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 19, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30.

ولن تنقل المباراة عبر أي قناة فضائية عربية، وتنقل عبر قناة SKY SPORTS BUNDESLIGA عبر القمر الصناعي ASTRA.

ترتيب الفريقين

يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 72 نقطة بفارق 9 نقاط عن بروسيا دورتموند أقرب منافسيه قبل 4 جولات فقط من نهاية البطولة.

ويعني فوز بايرن ميونخ على بروسيا دورتموند حسم لقب الدوري بشكل رسمي للمرة 32 في تاريخه.

ويرفع بايرن ميونخ رصيده حال الفوز إلى 75 نقطة بفارق 12 نقطة عن دورتموند قبل 3 جولات من نهاية البوندسليغا وبالتالي يحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

ويتأجل الحسم حال تعادل دورتموند في ظل احتكام الدوري الألماني لقواعد فارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة، كما أن فوز دورتموند يؤجل الحسم لحين إشعار آخر.

وحقق بايرن ميونخ 23 فوزًا بالدوري هذا الموسم مقابل 20 لصالح دورتموند، بينما تلقى البايرن 4 هزائم مقابل 7 خسائر لمنافسه.

ويتفوق بايرن هجوميا بتسجيل 89 هدفا في 30 مباراة وهو صاحب الهجوم الأقوى بالدوري بينما سجل دورتموند 76 هدفًا وهو صاحب ثاني أقوى هجوم.

ويملك البايرن أقوى دفاع، وتلقى مرماه 29 هدفًا بينما استقبل مرمى دورتموند 43 هدفًا.

وفاز بايرن ميونخ بنتيجة 3-2 في آخر لقاء جمعه بمنافسه دورتموند، يوم 4 ديسمبر الماضي، ببطولة الدوري، كما أن البايرن خرج منتصرًا في آخر 7 لقاءات أمام دورتموند.

وكان الفوز الأخير من نصيب بروسيا دورتموند على بايرن ميونيخ، يوم 3 أغسطس 2019، ببطولة كأس السوبر الألماني بنتيجة 2-0.

أسلحة البايرن

يسعى بايرن ميونخ إلى حسم لقب الدوري وتجاوز أحزان الخروج المفاجئ من دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني.

وقال المدرب جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن هذه المواجهة خاصة بالنسبة له لأنه يأمل التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في مسيرته.

وأوضح أنه يحاول التأقلم مع اللاعبين، وتقديم الأسلوب التكتيكي المناسب للفريق، ولكن الموسم المقبل سيكون مختلفًا له وللفريق.

وتحيط الشكوك بجاهزية كينغسلي كومان، بينما تعافى ليون غوريتسكا من نزلة البرد ويغيب إريك ماكسيم تشوبو وبونا سار.

ويعتمد بايرن ميونخ على تشكيلة تضم حارس المرمى مانويل نوير، وأمامه ثلاثي خط الدفاع: نيكلاس سولي، وبنيامين بافارد، ولوكاس هيرنانديز.

ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش، وبجواره جمال موسيالا، وليون غوريتسكا في عمق الملعب، ويمينًا سيرجي غنابري، ويسارًا ألفونسو دافيز مع ثنائي الهجوم توماس مولر، وروبرت ليفاندوفسكي.

أوراق دورتموند

يتمسك بروسيا دورتموند بآخر آماله في المنافسة وإيقاف تفوق البايرن بتحقيق فوز غائب على منافسه على لقب الدوري.

وقال ماركو روزه المدير الفني لفريق دورتموند في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن البايرن قد يصبح بطلًا للدوري بعد تلك المواجهة ولكن فريقه سيقاتل لمنع ذلك.

وأوضح أن دورتموند سيخوض مواجهة صعبة ولكنه يحتاج لتقديم قصارى جهده، وبذل أقصى ما يمكن تقديمه لتحقي الفوز.

ويعاني دورتموند من غيابات مؤثرة على رأسها الحارس الأساس جريجور كوبيل بجانب: ماتس هوملز، وتوماس مونييه، ومحمود داوود، وستيفين تيجيز، وماتيو موراي، وجيوفاني رينا، وأكسيل فيتسل.

🗣 الحارس الأسطوري "أوليفر كان" أعلن أن فريقه الألماني بايرن ميونخ لن يستطيع تنفيذ طلبات هالاند المالية .. ولذلك خرج النادي الألماني من صراع ضم المهاجم النرويغي. pic.twitter.com/5XUYHvk34h — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

ويعتمد دورتموند على تشكيلة تضم حارس المرمى ماروين هيتز، وأمامه رباعي خط الدفاع: دان أكسيل ساغادو، ومانويل أكانجي، ومارين بونجراسيس، ورافايل غيريرو.

ويقود خط الوسط إيمري تشان، وبجواره، جودي بيلينجهام، وأمامهما: ماريوس وولف، وعلى الأطراف: ماركو رويس، وجوليان براندت، مع المهاجم إيرلينغ هالاند.

وقال هاني رمزي مدافع فيردر بريمن الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن كفة البايرن أرجح في تحقيق الفوز بهذه المواجهة، خاصة أن الدوافع لديه أقوى لحسم اللقب بخلاف الغيابات المؤثرة في صفوف دورتموند.

وأوضح أن لقاء دورتموند، وبايرن، سيشهد صراعًا مميزًا بين ليفاندوفسكي، وهالاند، في ظل قدراتهما الكبيرة كهدافين رائعين في صفوف الفريقين.