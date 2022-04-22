تأكد غياب أكسيل فيتسل عن مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

قال بروسيا دورتموند إن لاعبه البلجيكي أكسيل فيتسل والحارس السويسري جريجور كوبل سيغيبان عن مباراة قمة الترتيب ضد بايرن ميونخ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، غدا السبت.
وانضم اللاعبان إلى قائمة طويلة من الغائبين تضم ماتس هوملز وجيوفياني رينا وتوماس مونييه ومحمود داوود.
⚫🟡 @ErlingHaaland is ready for another bite at the @FCBayernEN 🍒 #DerKlassiker pic.twitter.com/oXZDZz6xR8
— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 20, 2022
وقال بروسيا دورتموند: ”بالإضافة إلى قائمة طويلة من الغائبين، سيكون على المدرب خوض المباراة دون جريجور كوبل الذي تعرض لإصابة الركبة، وأكسيل فيتسل الغائب بداعي المرض“.
وأضاف ”كما ما زالت هناك شكوك بشأن مشاركة ماريوس فولف ودان-أكسل زاجادو. القرار النهائي بشأنهما سيكون بعد التدريب الأخير يوم الجمعة“.
وسيعود الجناح رافائيل غيريرو بعد غيابه عن الفوز 6-1 على فولفسبورغ مطلع الأسبوع الحالي للإصابة.
Two #Bundesliga goal machines collide in #DerKlassiker, but who will strike first – @Lewy_Official or @ErlingHaaland? ⚽️ pic.twitter.com/bHVi2KHO1h
— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 22, 2022
ويمكن لبايرن ميونخ، الذي يتصدر المسابقة برصيد 72 نقطة، حصد لقبه العاشر على التوالي في الدوري لو انتصر على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب.
ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة التتويج بلقب الدوري الألماني، الذي احتكره منذ العام 2013، والانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج المتتالي في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث يتساوى حاليًا مع يوفنتوس الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية، بين عامي 2012 و2020.
وسيصبح توماس مولر أول لاعب يتوج بلقب الدوري الألماني 11 مرة (رقم قياسي) ويتقاسم حاليًا الرقم مع النمساوي ديفيد ألابا.
وسيمنح فوز بايرن ميونخ على بروسيا دورتموند البايرن فرصة تمديد سلسلته القياسية، بالفوز على أسود الفيستيفال في 7 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل.
Which #Bundesliga prodigy will take centre stage in #DerKlassiker – @JamalMusiala or @BellinghamJude? 👀 pic.twitter.com/KhQIOIfMSb
— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 21, 2022
ويعد بروسيا دورتموند الضحية المفضلة للاعبه السابق، روبرت ليفاندوفسكي الذي هز شباك أسود الفيستيفال 26 هدفا في مختلف البطولات، أكثر من أي فريق آخر واجهه.
ويمتلك بايرن ميونخ 89 هدفا، وهو ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ الدوري الألماني بعد 30 جولة، خلف رقم بايرن ميونخ نفسه في موسم 2019/2020، وسجل وقتها 90 هدفا في ذات الفترة.
ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني ويملك 72 نقطة، علما أن شباكه تلقت 29 هدفا، في حين حصد بروسيا دورتموند 63 نقطة في المركز الثاني، و54 نقطة للايبزيغ في المركز الثالث، ويأتي باير ليفركوزن في المركز الرابع وحصد 52 نقطة.
Beware the @FCBayernEN No.9️⃣ for he shall not rest in his pursuit of glory. 🙌#DerKlassiker pic.twitter.com/wqg31I2cK3
— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 19, 2022