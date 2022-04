تأكد غياب أكسيل فيتسل عن مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

قال بروسيا دورتموند إن لاعبه البلجيكي أكسيل فيتسل والحارس السويسري جريجور كوبل سيغيبان عن مباراة قمة الترتيب ضد بايرن ميونخ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، غدا السبت.

وانضم اللاعبان إلى قائمة طويلة من الغائبين تضم ماتس هوملز وجيوفياني رينا وتوماس مونييه ومحمود داوود.

وقال بروسيا دورتموند: ”بالإضافة إلى قائمة طويلة من الغائبين، سيكون على المدرب خوض المباراة دون جريجور كوبل الذي تعرض لإصابة الركبة، وأكسيل فيتسل الغائب بداعي المرض“.

وأضاف ”كما ما زالت هناك شكوك بشأن مشاركة ماريوس فولف ودان-أكسل زاجادو. القرار النهائي بشأنهما سيكون بعد التدريب الأخير يوم الجمعة“.

وسيعود الجناح رافائيل غيريرو بعد غيابه عن الفوز 6-1 على فولفسبورغ مطلع الأسبوع الحالي للإصابة.

ويمكن لبايرن ميونخ، الذي يتصدر المسابقة برصيد 72 نقطة، حصد لقبه العاشر على التوالي في الدوري لو انتصر على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب.

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة التتويج بلقب الدوري الألماني، الذي احتكره منذ العام 2013، والانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج المتتالي في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث يتساوى حاليًا مع يوفنتوس الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية، بين عامي 2012 و2020.

وسيصبح توماس مولر أول لاعب يتوج بلقب الدوري الألماني 11 مرة (رقم قياسي) ويتقاسم حاليًا الرقم مع النمساوي ديفيد ألابا.

وسيمنح فوز بايرن ميونخ على بروسيا دورتموند البايرن فرصة تمديد سلسلته القياسية، بالفوز على أسود الفيستيفال في 7 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل.

ويعد بروسيا دورتموند الضحية المفضلة للاعبه السابق، روبرت ليفاندوفسكي الذي هز شباك أسود الفيستيفال 26 هدفا في مختلف البطولات، أكثر من أي فريق آخر واجهه.

ويمتلك بايرن ميونخ 89 هدفا، وهو ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ الدوري الألماني بعد 30 جولة، خلف رقم بايرن ميونخ نفسه في موسم 2019/2020، وسجل وقتها 90 هدفا في ذات الفترة.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني ويملك 72 نقطة، علما أن شباكه تلقت 29 هدفا، في حين حصد بروسيا دورتموند 63 نقطة في المركز الثاني، و54 نقطة للايبزيغ في المركز الثالث، ويأتي باير ليفركوزن في المركز الرابع وحصد 52 نقطة.