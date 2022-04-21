بيليه يغادر المستشفى ولا يزال في حالة مستقرة

ذكر مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه غادره، بعد ثلاثة أيام من دخوله المستشفى لمواصلة العلاج من ورم في القولون.

وقال الأطباء إن حالة بيليه الطبية جيدة ومستقرة.

بيليه يعود إلى المستشفى مجددًا https://t.co/FOsMYsXDal pic.twitter.com/BombgXma9p — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

ويعد بيليه على نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور، وخضع الأسطورة البالغ عمره 81 عاما لجراحة لإزالة الورم في سبتمبر أيلول 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل المستشفى ويخرج منه بشكل منتظم لتلقي العلاج.

وفي فبراير شباط الماضي، تم نقل بيليه إلى المستشفى للخضوع لعلاج كيماوي بعد تشخيص حالته على أنها عدوى في المسالك البولية، ما جعله يقضي وقتا في المستشفى أطول من المخطط له.

وعانى مهاجم منتخب البرازيل وسانتوس ونيويورك كوزموس السابق من سلسلة من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جراحة في الفخذ تركته يعاني من آلام متكررة وصعوبة في المشي دون مساعدة.

وخضع بيليه لجراحة لاستئصال ورم في القولون في سبتمبر أيلول 2021، ودخل وخرج أكثر من مرة من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في الشهور اللاحقة.

ابنة بيليه ترد على تقارير سوء حالة والدها الصحية https://t.co/V6kDX2eaGs pic.twitter.com/FpxFSU0meC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 23, 2022

وقلل بيليه من ظهوره العام لكنه ظل نشطا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت شبكة (ESPN) التلفزيونية الرياضية ذكرت، في يناير الماضي، أنه تم تشخيص إصابة بيليه بورم في الأمعاء والكبد والرئة، لكن وكيل أعماله رفض التأكيد على صحة ذلك.

ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعبًا، وتسبب كسر واحد من الضلوع أثناء إحدى المباريات بضرر في كليته اليمنى والتي تمت إزالتها في النهاية.

ولا يزال بيليه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، وسجل أكثر من ألف هدف خلال مسيرته الاحترافية.

ونازعه مارادونا وليونيل ميسي هذا الحب الجارف بعد ذلك، لكن يبقى اسم المهاجم البرازيلي محفورا في قلوب عشاق اللعبة.

وفاز بيليه بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970.