كلينسمان: بايرن ميونخ سيتعافى سريعا حتى لو رحل ليفاندوفسكي

قال يورغن كلينسمان لاعب ومدرب بايرن ميونخ السابق اليوم الخميس إن الفريق سيتعافى سريعا من موسمه الأول الصعب تحت قيادة المدرب يوليان ناغلزمان بتشكيلة من طراز رفيع حتى لو رحل الهداف روبرت ليفاندوفسكي عن النادي.

وخرج بايرن ميونخ بشكل مفاجئ من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام فياريال الأسبوع الماضي كما ودع كأس ألمانيا من الدور الثاني ولم يتبق له سوى لقب الدوري.

Proving why he's one of the very best the league has to offer. 💪 🧤 Stefan #Ortega is something else. 😳#Bundesliga pic.twitter.com/vr91LnFpGf — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 20, 2022

وتولى ناغلزمان البالغ عمره 34 عاما المسؤولية العام الماضي بعد فترة ناجحة في لايبزيغ.

وبوسع بايرن ميونخ الفوز بلقبه العاشر تواليا في الدوري الألماني حال تغلبه على بروسيا دورتموند الثاني في ميونخ يوم السبت، ويتقدم العملاق البافاري بتسع نقاط قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

وقال كلينسمان الذي كان آخر فريق يدربه في الدوري الألماني هيرتا برلين في 2020: ”أنا مقتنع تماما بأنهم سيفعلون ذلك في مباراة القمة“.

وأضاف: ”كان موسما صعبا للمدرب يوليان ناغلزمان لكنه تعلم الكثير، كان منحنى التعلم هائلا“.

وأضاف أن بطل أوروبا ست مرات سيتعافى بسهولة الموسم المقبل لأن الفريق لا يحتاج إلى إضافات كبيرة ليظل قادرا على المنافسة في أوروبا.

وتابع كلينسمان: ”ما فعله بايرن ميونخ بشكل جيد هو أنهم شكلوا القائمة المثالية للسنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، لديهم معظم اللاعبين المطلوبين، إنها قائمة مستقرة للغاية وعالية الجودة“.

وهناك تكهنات متزايدة حول مستقبل ليفاندوفسكي، ثاني هدافي الدوري على مر العصور، حيث لا تزال هناك شكوك بشأن تمديد عقده لما بعد 2023.

Beware the @FCBayernEN No.9️⃣ for he shall not rest in his pursuit of glory. 🙌#DerKlassiker pic.twitter.com/wqg31I2cK3 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 19, 2022

وقال كلينسمان في مقابلة افتراضية بالفيديو مع الصحفيين: ”علامة الاستفهام الكبيرة من وجهة نظر عشاق النادي هي روبرت ليفاندوفسكي ومستقبله، أعتقد أنه سيبقى، لكن الهيكل الأساسي للفريق قوي للغاية، إذا كنت تريد إضافة لاعب أو لاعبين يمكن للنادي القيام بذلك“.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند لكن عقده ينتهي في يونيو 2023، ويرتبط بالانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل.

وسجل المهاجم البولندي 47 هدفا وصنع 6 في 42 مباراة الموسم الحالي، بينها تسجيل 32 هدفا في 30 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الألماني.