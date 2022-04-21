رياضة

كلينسمان: بايرن ميونخ سيتعافى سريعا حتى لو رحل ليفاندوفسكي
تاريخ النشر: 21 أبريل 2022 18:53 GMT
تاريخ التحديث: 21 أبريل 2022 19:25 GMT

كلينسمان: بايرن ميونخ سيتعافى سريعا حتى لو رحل ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي سجل 47 هدفا وصنع 6 في 42 مباراة الموسم الحالي بينها تسجيل 32 هدفا في 30 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الألماني.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

قال يورغن كلينسمان لاعب ومدرب بايرن ميونخ السابق اليوم الخميس إن الفريق سيتعافى سريعا من موسمه الأول الصعب تحت قيادة المدرب يوليان ناغلزمان بتشكيلة من طراز رفيع حتى لو رحل الهداف روبرت ليفاندوفسكي عن النادي.

وخرج بايرن ميونخ بشكل مفاجئ من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام فياريال الأسبوع الماضي كما ودع كأس ألمانيا من الدور الثاني ولم يتبق له سوى لقب الدوري.

وتولى ناغلزمان البالغ عمره 34 عاما المسؤولية العام الماضي بعد فترة ناجحة في لايبزيغ.

وبوسع بايرن ميونخ الفوز بلقبه العاشر تواليا في الدوري الألماني حال تغلبه على بروسيا دورتموند الثاني في ميونخ يوم السبت، ويتقدم العملاق البافاري بتسع نقاط قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

وقال كلينسمان الذي كان آخر فريق يدربه في الدوري الألماني هيرتا برلين في 2020: ”أنا مقتنع تماما بأنهم سيفعلون ذلك في مباراة القمة“.

وأضاف: ”كان موسما صعبا للمدرب يوليان ناغلزمان لكنه تعلم الكثير، كان منحنى التعلم هائلا“.

وأضاف أن بطل أوروبا ست مرات سيتعافى بسهولة الموسم المقبل لأن الفريق لا يحتاج إلى إضافات كبيرة ليظل قادرا على المنافسة في أوروبا.

وتابع كلينسمان: ”ما فعله بايرن ميونخ بشكل جيد هو أنهم شكلوا القائمة المثالية للسنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، لديهم معظم اللاعبين المطلوبين، إنها قائمة مستقرة للغاية وعالية الجودة“.

وهناك تكهنات متزايدة حول مستقبل ليفاندوفسكي، ثاني هدافي الدوري على مر العصور، حيث لا تزال هناك شكوك بشأن تمديد عقده لما بعد 2023.

وقال كلينسمان في مقابلة افتراضية بالفيديو مع الصحفيين: ”علامة الاستفهام الكبيرة من وجهة نظر عشاق النادي هي روبرت ليفاندوفسكي ومستقبله، أعتقد أنه سيبقى، لكن الهيكل الأساسي للفريق قوي للغاية، إذا كنت تريد إضافة لاعب أو لاعبين يمكن للنادي القيام بذلك“.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند لكن عقده ينتهي في يونيو 2023، ويرتبط بالانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل.

وسجل المهاجم البولندي 47 هدفا وصنع 6 في 42 مباراة الموسم الحالي، بينها تسجيل 32 هدفا في 30 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الألماني.

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