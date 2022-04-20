الصحف الرياضية: "سوبر صلاح".. "آنفيلد موحد في حب كريستيانو رونالدو".. و"3 صرخات من إنتر ميلان"

شكل فوز ليفربول على مانشستر يونايتد (4-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودعم جماهير الريدز للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب وفاة طفله الرضيع، ولقاء أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الدوريين الفرنسي والإسباني ليوم الأربعاء، وتأهل إنتر ميلان لنهائي كأس إيطاليا على حساب جاره ميلان، وتصريحات خوان لابورتا بشأن فضيحة تذاكر لقاء برشلونة وفرانكفورت، ومستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند، وسعر بيع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”العد التنازلي“، و“أنشيلوتي يرغب بأن يكون أول مدرب يفوز بالدوريات الخمسة الكبرى“.

الصحيفة تحدثت عن دعم جماهير آنفيلد لكريستيانو رونالدو، الذي فقد ابنه الرضيع، وكتبت: ”حركة من أجل التاريخ“.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”سيميوني: من المريح جدا أن يذهب برشلونة وريال مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على سعر المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، الذي يرغب برشلونة في التعاقد معه، وكتبت: ”ليفاندوفسكي له ثمن: 40 مليون يورو“.

الصحيفة تحدثت عن تصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بشأن تذاكر لقاء برشلونة وفرانكفورت، وكتبت: ”لابورتا يشتكي إعادة البيع على نطاق واسع“.

الصحيفة اهتمت بالنرويجي إيرلينغ هالاند ومستقبله، وكتبت: ”هالاند فقط أمام ريال مدريد أو مانشستر سيتي“.

كما اهتمت بلقاء أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يعمل مداورة من أجل مصلحته“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بشأن فضيحة التذاكر خلال مواجهة فرانكفورت، وكتبت: ”لابورتا: نحن لسنا مذنبين لكننا نعم مسؤولون“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد دون مودريتش من أجل الاقتراب من حسم لقب الليغا“.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”سيميوني بغيابات كثيرة من أجل الحفاظ على مركز التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني ورغبة أنشيلوتي بإراحة بعض العناصر الأساسية، وكتبت: ”تغيير الحرس“، و“أنشيلوتي بدأ التفكير في لقاء مانشستر سيتي“.

كما اهتمت بتسريبات شركة جيرارد بيكيه والاتحاد الإسباني عن كأس السوبر الإسباني، وكتبت: ”أشياء بيكيه لا أخلاقية ولا جمالية“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بشأن فضيحة غزو جماهير فرانكفورت لملعب (كامب نو)، وكتبت: ”لابورتا يلقي باللوم على الأعضاء“.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الحد الأقصى مطلوب“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول على مانشستر يونايتد 4-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”فرقة الأربعة“.

كما اهتمت الصحيفة بدعم جماهير الآنفيلد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد موت أحد أطفاله الرضع، وكتبت: ”آنفيلد موحد في حب كريستيانو رونالدو“.

تليغراف

تطرقت الصحيفة للحديث عن فوز ليفربول على مانشستر يونايتد 4-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعنونت غلافها: ”سوبر صلاح“، الريدز يتصدر بعد سحق اليونايتد.

– لمسة جميلة ورائعة من آنفيلد بعد دقيقة للتضامن مع كريستيانو رونالدو.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أبرز لقاءات الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي، أنجيه ضد باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا أمام نانت، وبوردو مع سانت إيتيان، وكتبت: ”العينان في العينين“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على ميلان 3-0 في ديربي الغضب وتأهله لنهائي كأس إيطاليا، وكتبت: ”لاوتارو ماترتينيز الرئيس.. وإنزاغي يرغب في المضاعفة.. لقب الدوري نحن هنا“.

كما اهتمت بالصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، وكتبت: ”التحدي الإيطالي لفلاهوفيتش: لا للندم“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وظهور الأسطورة ديبل بيرو مؤخرا، وكتبت: ”يوفنتوس ماذا يحدث؟“.

الصحيفة اهتمت بتأهل إنتر ميلان لنهائي كأس إيطاليا بعد فوزه 3-0 على ميلان في ”ديربي الغضب“، وكتبت: ”3 صرخات من إنتر ميلان“.