الصحف الرياضية: "ريمونتادا تقرب لقب الليغا لريال مدريد".. وإنتر ضد ميلان "الديربي يساوي كل شيء"

شكل تأهل تشيلسي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لمواجهة ليفربول، وفوز ريال مدريد على إشبيلية بـ ”ريمونتادا“ في الدوري الإسباني، وفوز باريس سان جيرمان على أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بلقاء برشلونة وقادش في الدوري الإسباني، وفوز أتلتيكو مدريد على إسبانيول، ومستقبل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، وديربي ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بريمونتادا على إشبيلية 3-2 وهدف فينيسيوس جونيور الملغي، وكتبت: ”ريمونتادا بعد التأخر 2-0 بعد لقاء مثير للجدل التحكيمي“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على إسبانيول 2-1، وكتبت: ”كراسكو رفقة تقنية الفيديو وفي الدقيقة 100“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وقادش، وكتبت: ”تشافي: إحساسنا بالسرقة في ملعبنا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وقادش في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ردة الفعل“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على إشبيلية 3-2، وتعزيز الصدارة للدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد يحقق ريمونتادا أمام إشبيلية ويقترب من لقب الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على إسبانيول 2-1، وكتبت: ”إسبانيول يخسر بضربة جزاء غير موجودة“.

كما اهتمت بمستقبل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”بايرن ميونخ لا يرى مستقبل ليفاندوفسكي واضحا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وقادش في الدوري الإسباني، وكتبت: ”مجروح“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على إشبيلية 3-2، وكتبت: ”ريمونتادا تقرب لقب الدوري الإسباني لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على إسبانيول 2-1، وكتبت: ”تقنية حكم الفيديو تحكم على إسبانيول بضربة جزاء مثيرة للجدل في الوقت بدل الضائع“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على إشبيلية بعد ريمونتادا 3-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”هذا هو ريال مدريد“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على إسبانيول 2-1، وكتبت: ”تقنية حكم الفيديو المنقذ“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وقادش في الدوري الإسباني، وكتبت: ”تشافي: نشعر بالسرقة في ميداننا“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأهل تشيلسي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز في نصف النهائي على كريستال بالاس 2-0 وسيواجه ليفربول، وكتبت: ”14 مايو: تشيلسي في مهمة الثأر من ليفربول بعدما تأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي“.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن ليفربول وكتبت: ”غوارديولا: ليفربول ليس في رؤوسنا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على أولمبيك مارسيليا 2-1 في الدوري الفرنسي.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على إشبيلية 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”بنزيما مرة أخرى حاسم“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي ميلان بين إنتر وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وكتبت: ”الديربي يساوي كل شيء“.

كما اهتمت بلقاء نابولي وروما في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”نابولي وروما: امتحان رقم 9“.